الطريقة الصحيحة لـ تجميد اللحوم الحمراء.. لعدم تعفنها احذر رقم 4

الطريقة الصحيحة لتجميد اللحوم الحمراء، بعد العيد وذبح الأضحية، تحتار أغلب النساء في كيفية تجميد اللحوم الحمراء بطريقة صحيحة، وتلجأ إلي وضعها في الفريزر اعتقادًا منها أنها الطريقة الصحيحة، لذلك قدم الدكتور أحمد صبري خبير التغذية، الخطوات الصحيحة لتجميد اللحوم الحمراء لعدم تعفنها وهي:



1- لا تغسلها بالمياه قبل التجميد إطلاقًا، وذلك لتجنب زيادة التلوث البكتيري الذي يتفاعل مع المياه بعد التجميد.



2- تغليفها بأحكام بأكياس مخصصة للطعام، وتكون سميكة وغير ملونة.



3- تفريغ الهواء من أهم الخطوات للحفظ والتجميد تحت درجة الحرارة المنخفضة.



4- تجنب تجميد اللحم "الضأن"، وتأكدي من نزع المحتوى الدهني لأنها قد تسبب طعما غير طبيعي للحوم ورائحة غير محببة "الزنخة".



5- تجنب وضع اللحوم وهي مجمدة في المياه لأنها تزيد من نشاط نمو البكتيريا.



6-- ضعيها في الرف السفلي من الثلاجة حتى تفك، وهنا لن تتفاعل مع البكتريا في درجة الحرارة المنخفضة خارج الثلاجة.