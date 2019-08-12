مبادرة طلابية لتزيين وطلاء اكشاك الكهرباء فى الوادى الجديد..صور

دشن طالبات ومعلمات مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية الفنية للبنات بمحافظة الوادى الجديد حملة لزخرفة ودهان اكشاك الكهرباء المتواجدة بالشوارع الميادين ، ضمن مبادرة طلابية لتجميل المدن والاحياء من قبل مديرية التربية والتعليم .



وقال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد إن طلاب ومعلمات ومعلموا مدرسة الفنية بالخارجة شنوا حملة موسعة لتزيين وتجميل أكشاك الكهرباء بشارع جمال عبد الناصر والمناطق المحيطة به لتظهر بأجمل صورها في ثوبها الجديدة مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.



واكد التداوى إن هذه هى الحملة والمبادرة الرابعة التى تدشنها المدرسة الفنية بنات بعد رسومات جداريه العمارات المطلّة على شارع جمال عبد الناصر بالخارجة بأجمل الرسومات الفرعونية التاريخية ، ورسم جداريه مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة ، كما قام طلاب المدرسة بتجميل وتزيين مسجد ديوان عام المديرية ، مضيفا إن طالبات المدرسة ومعلماتهن أعربن عن سعادتهن البالغة بهذا العمل المتميز.



وأضاف ان هذه المبادرة لاقت ترحبيا كبيرا من جانب المواطنين خاصة انها ساهمت فى اضافة مظهر حضارى وجمالى لاكشاك الانارة فى الشوارع بعد إن كان البعض شوهها بالكتابة عليها مما غير ملامحها

