خروف العيد .. فدوة صقر تبتكر أشكالا للمعجنات في كل مناسبة

تتفنن الأمهات في طهي أكلات بأشكال جذابة للأطفال، خاصة في المناسبات، ومنهم فدوة صقر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعضو جروب "كرش كيبرز" ، التي ابتكرت طهي المعجنات بأشكال جديدة ومختلفة.



ونشرت فدوة صورا لخروف العيد بـ عجينة البريوش، على احد جروبات الطعام، مرفقة بطريقة إعدادها، وأشارت إلى أنها ستصبح وجبة ناجحة بأي طريقة حلوة أو حادقة.



هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها فدوة صورا لأكلات بأشكال غير مألوفة، حيث نشرت من قبل بيتزا السمكة، وبسكوت الدبدوب، وغيرها من المعجنات بأشكال مختلفة غير مألوفة.



ونالت صور معجنات خروف العيد إعجاب أكثر من 11 ألف شخص، والذين طالبوها بكتابة المقادير بالتفصيل وهي: كوب لبن دافئ، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، وأربع معالق سكر، ومعلقة صغيرة ملح، بالإضافة إلى بيضة، وفانيليا، و3 ملاعق زيت، ويتم عجنها معا ثم اضافة الدقيق والذي يكون حوالي أربعة أكواب، وبعدها يتم إضافة زبدة، ويتم تقطيعها وفردها.