ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خروف العيد .. فدوة صقر تبتكر أشكالا للمعجنات في كل مناسبة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:39 م
مخبوزات بشكل خروف
مخبوزات بشكل خروف العيد
أماني إبراهيم
تتفنن الأمهات في طهي أكلات بأشكال جذابة للأطفال، خاصة في المناسبات، ومنهم فدوة صقر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعضو جروب "كرش كيبرز" ، التي ابتكرت طهي المعجنات بأشكال جديدة ومختلفة.

ونشرت فدوة صورا لخروف العيد بـ عجينة البريوش، على احد جروبات الطعام، مرفقة بطريقة إعدادها، وأشارت إلى أنها ستصبح وجبة ناجحة بأي طريقة حلوة أو حادقة.

هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها فدوة صورا لأكلات بأشكال غير مألوفة، حيث نشرت من قبل بيتزا السمكة، وبسكوت الدبدوب، وغيرها من المعجنات بأشكال مختلفة غير مألوفة.

ونالت صور معجنات خروف العيد إعجاب أكثر من 11 ألف شخص، والذين طالبوها بكتابة المقادير بالتفصيل وهي: كوب لبن دافئ، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، وأربع معالق سكر، ومعلقة صغيرة ملح، بالإضافة إلى بيضة، وفانيليا، و3 ملاعق زيت، ويتم عجنها معا ثم اضافة الدقيق والذي يكون حوالي أربعة أكواب، وبعدها يتم إضافة زبدة، ويتم تقطيعها وفردها.
خروف العيد .. فدوة صقر تبتكر أشكالا للمعجنات في كل مناسبة
خروف العيد .. فدوة صقر تبتكر أشكالا للمعجنات في كل مناسبة
خروف العيد .. فدوة صقر تبتكر أشكالا للمعجنات في كل مناسبة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| مواصفات الأضحية السليمة خروف العيد

فعاليات وأنشطة ثقافية بالفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

الدراسة على الأبواب.. موعدها الرسمي 21 سبتمبر.. تلاميذ النظام الجديد يبدأون دراستهم قبل زملائهم بــ 10 أيام.. دفع المصروفات عن طريق فوري.. ومدارس جديدة تدخل الخدمة لأول مرة

لـ أصحاب الاضاحى.. الطريقة الشرعية لتوزيع اللحوم بعد الذبح

بعد 15 دقيقة.. مصر تتقدم على المجر 9-6 في كأس العالم لليد.. فيديو

في الصدارة.. ولاد رزق 2 يتخطى حاجز 8 ملايين جنيه أول يوم العيد

المقاولون العرب يكتفى بالصفقات الأربع استعدادا للدورى الممتاز

في بطولة كأس مصر.. مواجهة بيراميدز تحرم مروان محسن من شهر العسل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سونسون تخطف الانظار بحديقة الحيوان فى ثانى ايام العيد

رامى صبرى يشعل زفاف مروان محسن بـ أغانى فارق معاك ..صور

رغم زيادة الرسوم.. محميات البحر الأحمر: إقبال كبير على بيت الدولفين..صور