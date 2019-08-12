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الغرام وعجيبة وروميل أكثر الشواطئ إقبالا بمطروح .. مارينا ومراسي في الساحل .. وحفلات مجانية على كورنيش المدينة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:59 م
صدى البلد
ايمن محمود
في ثانى أيام عيد الاضحى المبارك
  • إقبال كبير على الشواطئ ومنطقة الساحل الشمالي
  • الغرام وعجيبة وروميل أكثر الشواطئ إقبالا ومارينا ومراسي في الساحل
  • والفنادق ترفع شعار كاملة العدد
  • مجزر مطروح يستقبل أضاحى الأهالى بالمجان
  • وحملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة السلع
  • حفلات مجانية على كورنيش المدينة

تشهد محافظة مطروح إقبالا كبيرا من المواطنين والمصطافين على الشواطئ منذ الصباح الباكر في ثاني أيام عيد الاضحى.

وكان شاطئ الغرام وروميل وعجيبة من أكثر الشواطئ بمطروح التى شهدت إقبالا من زوار المحافظة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمياه الفيروزية.

كما شهدت منطقة الساحل الشمالي الغربي إقبالا كبيرا خلال أيام عيد الأضحى المبارك خاصة قري مراسي ومارينا.

ورفع غالبية الفنادق والقرى السياحية بالمحافظة شعار كاملة العدد.

كما شهد مجزر مرسى مطروح مع ثانى أيام عيد الأضحى المبارك إقبالا كبيرا من المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان، حيث استقبل مجزر مطروح بمنطقة علم الروم عدد من المواطنين والمصطافين فى أول أيام العيد ، وثاني أيام العيد وسط فرحة الأطفال.

وأكد الدكتور محمد المصري مدير الطب البيطري استقبال أعداد كبيرة من المواطنين مع استعدادات محافظة مطروح قبل فترة العيد بتهيئة المجزر ومراجعة الشروط البيئية والصحية.

وشدد علي ضرورة تهيئة المجزر من حيث النظافة والمعدات اللازمة ومراجعة مدى الكفاءة من حيث القوى البشرية والمعدات فى استقبال اكبر عدد من ال أضاحى وإنهاء الأعمال والتخلص من المخلفات بطريقة صحية تحافظ على البيئة مع التأكيد على الإشراف الطبى وفتح المجزر لذبح الاضاحى بالمجان للمواطنين طوال ايام العيد

من ناحية أخرى قامت مديرية الصحة والطب البيطري والتموين بحملات مكثفة علي الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من صلاحية السلع المقدمة للمواطنين ومتابعة مدى الالتزام بالأسعار المقررة، حيث تم ضبط العديد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.


من ناحية أخرى نظمت مديرية الثقافة بمطروح حفلات فنية وثقافية علي كورنيش المدينة وبالحدائق العامة بمطروح مجانا لأهالى مطروح وزوارها خلال ايام عيد الاضحى وذلك بالتنسيق بين مديرية الثقافة والإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة.

وأكد العميد محمد عبد المنعم مستشار المشروعات السياحية والشئون الاقتصادية بمطروح انه اقيمت عدة حفلات فنية بالحدائق العامة التابعة لمحافظة مطروح بالتنسيق مع مديرية الثقافة بالمحافظة خلال أيام عيد الأضحى.

واقيمت امس حفلة ومن المقرر استمرار الحفلات المجانية على مدار أيام العيد وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة السابعة الى الثامنة مساء تتضمن حفلة بحديقة الغزالة يوم الثلاثاء ثالث أيام العيد ، وبحديقة كليوباترا يوم الأربعاء رابع أيام العيد ، وبحديقة العوام يوم الخميس القادم.
الغرام وعجيبة وروميل أكثر الشواطئ إقبالا بمطروح .. مارينا ومراسي في الساحل .. وحفلات مجانية على كورنيش المدينة
الغرام وعجيبة وروميل أكثر الشواطئ إقبالا بمطروح .. مارينا ومراسي في الساحل .. وحفلات مجانية على كورنيش المدينة
الغرام وعجيبة وروميل أكثر الشواطئ إقبالا بمطروح .. مارينا ومراسي في الساحل .. وحفلات مجانية على كورنيش المدينة
الغرام وعجيبة وروميل أكثر الشواطئ إقبالا بمطروح .. مارينا ومراسي في الساحل .. وحفلات مجانية على كورنيش المدينة
الغرام وعجيبة وروميل أكثر الشواطئ إقبالا بمطروح .. مارينا ومراسي في الساحل .. وحفلات مجانية على كورنيش المدينة
الغرام وعجيبة وروميل أكثر الشواطئ إقبالا بمطروح .. مارينا ومراسي في الساحل .. وحفلات مجانية على كورنيش المدينة
الغرام وعجيبة وروميل أكثر الشواطئ إقبالا بمطروح .. مارينا ومراسي في الساحل .. وحفلات مجانية على كورنيش المدينة
الغرام وعجيبة وروميل أكثر الشواطئ إقبالا بمطروح .. مارينا ومراسي في الساحل .. وحفلات مجانية على كورنيش المدينة
الغرام وعجيبة وروميل أكثر الشواطئ إقبالا بمطروح .. مارينا ومراسي في الساحل .. وحفلات مجانية على كورنيش المدينة

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