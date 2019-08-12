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حوادث

أمن البحر الأحمر: لم نتلق بلاغات بأي حالات تحرش في العيد حتى الآن

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:40 م
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
إبراهيم جادالله
قال مصدر أمني بمديرية أمن البحر الأحمر، إن أجهزة الأمن بالمديرية لم تتلق أي بلاغات حتى الآن بوقوع حالات تحرش أو مضايقات بشوارع مدينة الغردقة والمدن الاخرى.

وأضاف المصدر، أنه منذ بداية أمس أول أيام عيد الأضحى المبارك، لم تتلق الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الميادين والمتنزهات العامة، والمناطق السياحية أي بلاغات بتعرض فتات للتحرش أو المعاكسات.

وأوضح المصدر، أن هناك انتشارا أمنيا مكثفا من قبل القوات في الشرطة وعناصر التأمين السري، لتأمين احتفالات العيد، الي جانب تواجد عناصر الشرطة النسائية للتصدي أي محاولات تحرش أو معاكسة للفتيات.

وكان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، أصدر تعليماته بتكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة، وانتشار مكثف لأفراد المباحث السرية في المنتزهات والملاهي والحدائق والشواطئ والأماكن السياحية لتأمين المواطنين خلال احتفالهم بعيد الأضحى، وضبط المخالفين لتعليمات الآداب العامة.

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