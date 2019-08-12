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حوادث

ضبط شخصين مطلوب التنفيذ عليهما فى 704 احكام قضائية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:27 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين وبخاصة متعددى الأحكام لتحقيق الأمن وترسيخ دعائم الإستقرار وفرض هيبة القانون .

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقتى غرب ووسط الدلتا من ضبط كل من ( مقاول - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى ( 594 ) حكم حبس فى قضايا (تبديد ، أعمال بناء بدون ترخيص ) بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها ( 86 سنة حبس وكفالات بلغت 89 ألف جنيه ) .

وضبط ( سائق - مُقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (110) فى قضايا ( تبديد ) بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها ( 22 سنة حبس وكفالات بلغت 900 جنيه ) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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