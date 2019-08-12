ضبط شخصين مطلوب التنفيذ عليهما فى 704 احكام قضائية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين وبخاصة متعددى الأحكام لتحقيق الأمن وترسيخ دعائم الإستقرار وفرض هيبة القانون .



وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقتى غرب ووسط الدلتا من ضبط كل من ( مقاول - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى ( 594 ) حكم حبس فى قضايا (تبديد ، أعمال بناء بدون ترخيص ) بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها ( 86 سنة حبس وكفالات بلغت 89 ألف جنيه ) .



وضبط ( سائق - مُقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (110) فى قضايا ( تبديد ) بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها ( 22 سنة حبس وكفالات بلغت 900 جنيه ) .



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .