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رياضة

رئيس تحرير أسوان : أرفض قرار دورة الترضية للبقاء في القسم الثاني

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:47 م
شعار نادي تحرير أسوان
شعار نادي تحرير أسوان
رباب الهوارى
قال طارق سليم رئيس نادي تحرير أسوان في تصريحات "لصدى البلد " إنه يرفض قرار لعب دورة الترقيه للبقاء في القسم الثاني وأوضح أن هذا القرار ظالم وليس من العدل أن يلعب فريقه ونصف قوامه تم بيعه أو إعارته.

وأضاف سليم أنه قام بتصفية الفريق عقب قرار الهبوط اخر الموسم ، وانهم حتى الآن لم يبدأوا فترة الإعداد للموسم الجديد نظرا لتأخر دورى القسم الثالث، ولم يتم التعاقد مع اي لاعب جديد.

واختتم حديثه بأنه من العدل والصواب أنهم يقررون الأعلى نقاط يتم اختياره للبقاء وعدم هبوطه أو الانديه الصاعده بالقرار من دوره الترقي لابد أن تدخل فى الدوره وذلك هو العدل الذي نراه.

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