المخرج محمود كريم يرزق بمولودته الأولى ورامز جلال يدعو لها

نشر المخرج محمود كريم صورة تجمعه بابنته التي رزق بها من ياسمين القاضي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق: "ليلى محمود كريم"، تفاعل الجمهور مع الصورة معجبين بها .



وعلق الفنان رامز جلال قائلا: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يحفظها يارب"، بينما علق المخرج تامر حمزة: "مبروك يا حودة تتربى في عزك يارب"، كما علقت الفنانة حنان مطاوع: "مبروك، تتربى في عزك وعز مامتها وتشوفها أحسن الناس".



كما علق الفنان محمد ثروت: "بسم الله ما شاء الله، ربنا يباركلك فيها ويحفظها، اللهم صلي على سيدنا محمد"، وعلق الفنان محمد علي رزق: "ما شاء الله ألف مبروك يا حبيبي".



يذكر أن احدث أعمال المخرج محمود كريم، فيلم "سبع البرمبة"، الذي يعرض حاليا في السينمات، وهو من بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن، جميلة عوض.