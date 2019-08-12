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تعليم

تعرف على أوراق التقديم بـ كلية الالسن بجامعة عين شمس

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:13 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
كريم ناصر - ياسمين سامي
أعلنت الدكتورة سلوي رشاد، القائم بعمل عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن فتح باب تقديم الطلاب الملتحقين بالكلية الجدد للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ من طلاب المرحلتين الأولى والثانية .

وأوضحت دكتورى سلوى ،أنه يجب علي الطلاب المرشحين للكلية التوجه إلى الكلية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ من أغسطس الجاري بعد اجازة عيد الاضحى ، وعلى مدار أسبوع فقط ماعدا الجمعة والسبت لتقديم ورقة الرغبات وإتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية،وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفى إطار خدمات صدي البلد لمساعدة الطلاب الجدد ننشر أوراق التقديم بكلية الالسن جامعة عين شمس :

1-أصل شهادة الثانوية العامة و 4 صور منها
2-شهادة ميلاد الطالب
3-بطاقة ترشيح الطالب
4-طوابع الجامعة
5-استمارة الكشف الطبى
6-عدد6 صور شخصية
7- استمارة 2 جند للطلاب الذكور و لمواليد1996 واكثر أستمارة 6 جند او 7 جند

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