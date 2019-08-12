حدائق ومتنزهات أسوان تستقبل الأهالى فى عيد الاضحى.. والحديقة النباتية وفريال التاريخية أبرز المقاصد.. والرحلات النيلية القاسم المشترك بين كل الأسر.. صور

حدائق ومتنزهات عامة ومزارات سياحية وأثرية تحرص الأسر الأسوانية على زيارتها فى عيد الاضحى

الحديقة النباتية وفريال التاريخية أبرز الحدائق التى يرتادها المواطنون

الأسر تنظم رحلات نيلية للاستمتاع بالطبيعة الخلابة

محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة الإفريقية، والمشتى العالمى، والتى حباها الله سبحانه وتعالى بالكثير من المميزات والمقومات، فهذه المحافظة العريقة تمتلك مقومات طبيعية فريدة من نوعها من جزر نيلية ومحميات طبيعية ومسطحات خضراء ومتنزهات متنوعة حيث تضم أسوان نحو 140 حديقة على مستوى المدن والمراكز.وفى هذا الإطار تلقى "صدى البلد" الضوء على أبرز هذه الحدائق والمتنزهات التى يحرص أهالى ومواطنى أسوان على الذهاب إليها والتواجد بها خلال أيام عيد الأضحى المبارك للاحتفال به وسط أجواء من الفرحة والسعادة والسرور.وتأتى فى مقدمة هذه الحدائق والمتنزهات الحديقة النباتية التاريخية والتى استعدت لاستقبال زائريها فى عيد الأضحى من خلال تنفيذ أعمال صيانة جميع مرافق الحديقة من "دورات المياه ومشايات وبرجولات ومقاعد خشبية وصناديق قمامة"، وكذلك العمليات الزراعية المختلفة من قص الأسوار الشجرية وتهذيب الأسيجة النباتية وتقليم الفروع الجافة والنظافة العامة لتظهر الحديقة النباتية بالمظهر اللائق كمتحف نباتى مفتوح أمام جميع الزوار من شتى بقاع الأرض فى جميع المناسبات .والحديقة النباتية تقع فى جزيرة وسط صفحة نهر النيل الخالد حيث يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1898، على مساحة 17 فدانا وبها 27 حوضا زراعيا يضم مختلف الأشجار والنباتات الخشبية والإستوائية والعطرية والزينة بإجمالى 740 نوعا نباتيا ، بجانب المتحف النباتى والمكتبة ومركز أبحاث زراعية ويتم الذهاب إليها بالمراكب الشراعية أو الموتور فى رحلة نيلية.كما يتم التجول داخل الحديقة وسط النباتات النادرة مع الاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة بالحديقة من رمال صفراء على البر الغربى ومياه النيل الزرقاء والخضرة فى كل مكان داخل الحديقة.وهناك أيضًا حديقة فريال التاريخية التى تحرص العائلات والأسر الأسوانية على ارتيادها والذهاب إليها فى المناسبات والأعياد، فهذه الحديقة تمتلك العديد من الأشجار والمسطحات الخضراء، بجانب كونها مطلة مباشرة على نهر النيل حيث تصطحب الأسر أبنائها للتواجد بهذه الحديقة، ويفترشون فى أماكنها المختلفة ويأخذون معهم في الفسيخ الأسواني المميز والبصل الأخضر والليمون، والبعض يفضل الشطة الحمراء عليه، ويفترشون الحدائق ويجلسون وسطها فى جو يكسوه الفرحة والسعادة بالعيد .كما يوجد هناك الكثير والكثير من الحدائق العامة التى يرتادها مواطنى أسوان خلال أيام العيد، وبجانب ذلك هناك أيضًا العديد من الجزر التى يتوافد عليها المواطنين مثل جزيرة التمساح بضفاف بحيرة ناصر، وجزيرة بربر، والمصيف المحلى بمنطقة جبل شيشة بالشلال، بالإضافة إلى الكثير من الجزر الأخرى المطلة على نهر النيل.كما تحرص العائلات والأسر الأسوانية والشباب على القيام بالرحلات النيلية وركوب المراكب الشراعية واللنشات النيلية للتجول على صفحة نهر النيل الخالد وسط الطبيعة الساحرة والمياه العذبة والشلالات والجزر والمحميات الطبيعية للإستمتاع بالمناظر الخلابة ولاسيما فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.وتوجد بأسوان أيضًا العديد من المزارات السياحية والمناطق الأثرية التى يرتادها المواطنين فى الأعياد والمناسبات المختلفة ومنها معابد أبو سمبل، وفيلة، وكوم أمبو، وإدفو، وأيضًا المسلة الناقصة، والسد العالى، فضلًا عن متحف النيل الوثائقى، ومتحف النوبة وغيرها الكثير من المناطق حيث يلتقط المواطنون الصور التذكارية للإحتفاظ بها فى ظل ما تتمتع به كافة هذه الحدائق والمتنزهات والمواقع من مناظر جمالية غاية فى الروعة والجمال .