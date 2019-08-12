استمرار احتفالات مواطني الغربية بالمتنزهات في ثاني أيام العيد..صور

شهدت الحدائق والمتنزهات العامة بقرى ومراكز محافظة الغربية اليوم الاثنين استمرار توافد الالاف من الأسر والعائلات للاحتفال بثاني أيام إجازة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء من الفرحة والبهجة الغامرة على وجوه وفي نفوس أبناء الشارع الغرباوي وسط حالة من الاستنفار الأمني من الأجهزة الأمنية لتأمين كافة الاحتفالات طول اجازة العيد.



كما توجهت الأسر والعائلات وبرفقتهم أطفالهم إلى الأندية العامة ومراكز الشباب والاستمتاع بركوب المراكب النيلية بفرعي النيل دمياط ورشيد فضلا عن اصطحاب كبار السن من الرجال والسيدات للجلوس وتناول وجبات الفطار والغداء بمعظم الحدائق والجناين فرحا بإجازة العيد .



وحرص الشباب والفتيات على الذهاب الى الكافيهات والمحال التجارية بشارع 306 بطنطا وعدد من المولات المتخصصة والمطاعم الكبري فضلا عن الوقوف أمام مسارح الديجيهات وسماع الأغاني الشعبية والرقص على الريمكسات وهو ما لاقي اعتراض بعض الأسر والعائلات.



من جانبه أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أن جميع الأجهزة التنفيذية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى حرصه على متابعة الموقف بصفة مستمرة من خلال تشكيل غرف عمليات فرعية بجميع المديريات الخدمية ومراكز المدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة يعمل جميعها على مدار 24 ساعة يوميًا لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.



وفى السياق ذاته؛ وجه محافظ الغربية رؤساء مراكز المدن والأحياء بالعمل على تجميل ونظافة الشوارع بالمدن والقرى. وذلك في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة، ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات أولًا بأول خلال فترة عيد الأضحى المبارك .



وأكد المحافظ على التواجد الميداني بالشوارع خلال فترة العيد وعدم السماح بقيام المواطنين بأي مخالفات في البناء والتنسيق الكامل مع إدارات حماية الأراضي بالجمعيات الزراعية لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وسرعة إزالة أي تشوينات لمواد البناء المخالف أو تعديات في مهدها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وجه محافظ الغربية برفع درجة الإستعداد القصوى بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتأمين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مدن وقرى المحافظة على مدار 24 ساعة يوميًا. وتشكيل فرق طوارئ لمواجهة أي أعطال وإصلاحها على الفور.



كما أكد على مراجعة مولدات الكهرباء بمحطات المياه ومحطات رفع الصرف الصحي والتأكد من جاهزيتها للعمل في حالة إنقطاع التيار الكهربائي. والتأكد من توافر كافة مهام تشغيل المحطات من (الشبة – الكلور- السولار).



