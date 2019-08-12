ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار احتفالات مواطني الغربية بالمتنزهات في ثاني أيام العيد..صور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:02 م
صدى البلد
أحمد على
شهدت الحدائق والمتنزهات العامة بقرى ومراكز محافظة الغربية اليوم الاثنين استمرار توافد الالاف من الأسر والعائلات للاحتفال بثاني أيام إجازة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء من الفرحة والبهجة الغامرة على وجوه وفي نفوس أبناء الشارع الغرباوي وسط حالة من الاستنفار الأمني من الأجهزة الأمنية لتأمين كافة الاحتفالات طول اجازة العيد.

كما توجهت الأسر والعائلات وبرفقتهم أطفالهم إلى الأندية العامة ومراكز الشباب والاستمتاع بركوب المراكب النيلية بفرعي النيل دمياط ورشيد فضلا عن اصطحاب كبار السن من الرجال والسيدات للجلوس وتناول وجبات الفطار والغداء بمعظم الحدائق والجناين فرحا بإجازة العيد .

وحرص الشباب والفتيات على الذهاب الى الكافيهات والمحال التجارية بشارع 306 بطنطا وعدد من المولات المتخصصة والمطاعم الكبري فضلا عن الوقوف أمام مسارح الديجيهات وسماع الأغاني الشعبية والرقص على الريمكسات وهو ما لاقي اعتراض بعض الأسر والعائلات.

من جانبه أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أن جميع الأجهزة التنفيذية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى حرصه على متابعة الموقف بصفة مستمرة من خلال تشكيل غرف عمليات فرعية بجميع المديريات الخدمية ومراكز المدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة يعمل جميعها على مدار 24 ساعة يوميًا لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.

وفى السياق ذاته؛ وجه محافظ الغربية رؤساء مراكز المدن والأحياء بالعمل على تجميل ونظافة الشوارع بالمدن والقرى. وذلك في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة، ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات أولًا بأول خلال فترة عيد الأضحى المبارك .

وأكد المحافظ على التواجد الميداني بالشوارع خلال فترة العيد وعدم السماح بقيام المواطنين بأي مخالفات في البناء والتنسيق الكامل مع إدارات حماية الأراضي بالجمعيات الزراعية لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وسرعة إزالة أي تشوينات لمواد البناء المخالف أو تعديات في مهدها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وجه محافظ الغربية برفع درجة الإستعداد القصوى بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتأمين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مدن وقرى المحافظة على مدار 24 ساعة يوميًا. وتشكيل فرق طوارئ لمواجهة أي أعطال وإصلاحها على الفور.

كما أكد على مراجعة مولدات الكهرباء بمحطات المياه ومحطات رفع الصرف الصحي والتأكد من جاهزيتها للعمل في حالة إنقطاع التيار الكهربائي. والتأكد من توافر كافة مهام تشغيل المحطات من (الشبة – الكلور- السولار).

استمرار احتفالات مواطني الغربية بالمتنزهات في ثاني أيام العيد..صور
استمرار احتفالات مواطني الغربية بالمتنزهات في ثاني أيام العيد..صور
استمرار احتفالات مواطني الغربية بالمتنزهات في ثاني أيام العيد..صور
استمرار احتفالات مواطني الغربية بالمتنزهات في ثاني أيام العيد..صور
استمرار احتفالات مواطني الغربية بالمتنزهات في ثاني أيام العيد..صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العيد في الغربية.. الأسر تستقل مراكب نيلية والباعة الجائلون يغزون الحدائق والمتنزهات.. صور

رفع درجة الاستعداد القصوى بمياه الشرب والصرف بالغربية خلال العيد

تشكيل غرف عمليات بالمديريات وربطها بـ المركزية في عيد الأضحى بالغربية

طوارئ واستعدادات مكثفة لاستقبال عيد الاضحى المبارك بالغربية.. أرقام طوارئ لتلقي الشكاوى.. وفرق انتشار سريع لإصلاح أعطال الخدمات ..حملات لضبط الأسواق..صور

في أول أيام العيد.. محافظ الغربية يجتمع مع الجهاز التنفيذي لمتابعة رفع درجة الاستعداد بالقطاعات.. صور

توافد الأسر على الحدائق والمتنزهات بالغربية في أول أيام عيد الأضحى

ترشيحاتنا

مصر تنتج 690 ألف برميل بترول يوميًا في منتصف 2020

بعد تسجيله 72 هدفا في موسمين.. محمد صلاح يقترب من دخول قائمة عظماء ليفربول

الدراسة على الأبواب.. موعدها الرسمي 21 سبتمبر.. تلاميذ النظام الجديد يبدأون دراستهم قبل زملائهم بــ 10 أيام.. دفع المصروفات عن طريق فوري.. ومدارس جديدة تدخل الخدمة لأول مرة

هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية ..صورة

منتخب مصر يعبر المجر بنتيجة 31 - 24 في كأس العالم لليد ويتأهل لدور الـ 16 ..فيديو

لـ أصحاب الاضاحى.. الطريقة الشرعية لتوزيع اللحوم بعد الذبح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الفستان الموف المثير للجدل .. شاهد أبرز الإطلالات الجريئة لـ رانيا يوسف

مكياج صادم.. زوجة مصطفى فهمى تنشر صورا جديدة من عيد ميلاده

نحات الرمال بطور سيناء يقدم عملا جديدا يوميًا تسحبه الأمواج.. احدثها عيد سعيد..صور