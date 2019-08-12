إقبال كثيف على حديقة الفسطاط فى ثانى أيام عيد الاضحى .. صور

توافد صباح اليوم الاثنين، عدد كبير من المواطنين وخاصة الأطفال،الى حديقة الفسطاط للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.



وشهد محيط حديقة الفسطاط في ثاني أيام عيد الأضحى،تشديدات أمنية مكثفة وسيارات إطفاء، حفاظا علي سلامة المواطنين المتواجدين وتوفير كل سبل الراحة لهم.



وكان الأهالي قد أقبلوا بكثافة في الصباح الباكر على حديقة الفسطاط للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط أجواء من البهجة والفرح.