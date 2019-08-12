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فشل تنفسي ووفاة.. مخاطر الإصابة بـ السدة الرئوية.. فيديو

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:59 م
التدخين
التدخين
مي محمد
أكد الدكتور محمد عبد المجيد، استشاري علاج أمراض الصدر والحساسية والمناعة ، ان جميع أنواع التدخين مضرة للإنسان سواء كانت سجائر ، شيشة ، أو غيرهما.

وأوضح محمد عبد المجيد، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع عبر فضائية " الأولى " ، اليوم الإثنين، أن التدخين يضر جميع أجزاء الجسم ، لافتا إلى أنه من أهم أسباب إصابة الفرد بسرطان الرئة التدخين.

وأضاف محمد عبد المجيد، أن عند استمرار الفرد في التدخين تزيد أعراض مرض السدة الرئوية لدى المدخن ، والتى تبدأ من النهجان أو الصعوبة في التنفس عند بذل أى مجهود.

وتابع محمد عبد المجيد، أن مرض السدة رئوية يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالفشل التنفسي و الوفاة ، منوها إلى أن التدخين يصيب الفرد بجلطات في المخ ، والإصابة بسرطان اللسان و قرحة المعدة و غيرها من الأمراض.



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