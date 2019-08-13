ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بقع الوجه .. خلطة العسل والليمون للتخلص منها بشكل نهائي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:04 م
بقع الوجه
بقع الوجه
رنا عصمت
بقع الوجه من المشاكل التي تواجه أغلب الفتيات خاصة في سن المراهقة التى تظهر في الوجه، من علامات الحبوب وغيرها، لذلك قدمت خبيرة التجميل والصحة، رشا شلباية، خلطة العسل والليمون للتخلص من مشكلة بقع الوجه بشكل نهائي.


المكونات:

3 ملاعق من العسل
5 ملاعق من عصير الليمون الطبيعي

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس، ثم ضعي الخلطة في الثلاجة لتبرد لمدة ربع ساعة فقط، ادهني الخلطة على بشرة وجهك بعد تنظيفه بالماء الفاتر واتركيها حتى تجف تماما من تلقاء نفسها دون التعرض للهواء المباشر، ثم اغسلي بشرة وجهك بالماء الفاتر.

كرّري تطبيق الخلطة لمدة لا تقل عن شهر كامل إلى حين الحصول على نتيجة جيدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لن تتخلي عنها.. فوائد سحرية لزبدة الشيا للقضاء على مشاكل البشرة

ترشيحاتنا

شاهد .. لحظة اعتراض مقاتلة اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسى

بـ مايوه أزرق .. نرمين الفقى فى جلسة تصوير مثيرة على البحر

رئيس سموحة يهدد بالكشف عن "فضيحة العصر" في اتحاد الكرة

الأهلي يرفض رحيل عمار حمدي

بكتف عار وبطن مكشوف.. دينا الشربينى تشعل إنستجرام

داليا مصطفى: أتمنى مشاركة زوجي في عمل فني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها