بقع الوجه .. خلطة العسل والليمون للتخلص منها بشكل نهائي

بقع الوجه من المشاكل التي تواجه أغلب الفتيات خاصة في سن المراهقة التى تظهر في الوجه، من علامات الحبوب وغيرها، لذلك قدمت خبيرة التجميل والصحة، رشا شلباية، خلطة العسل والليمون للتخلص من مشكلة بقع الوجه بشكل نهائي.





المكونات:



3 ملاعق من العسل

5 ملاعق من عصير الليمون الطبيعي



الطريقة:



اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس، ثم ضعي الخلطة في الثلاجة لتبرد لمدة ربع ساعة فقط، ادهني الخلطة على بشرة وجهك بعد تنظيفه بالماء الفاتر واتركيها حتى تجف تماما من تلقاء نفسها دون التعرض للهواء المباشر، ثم اغسلي بشرة وجهك بالماء الفاتر.



كرّري تطبيق الخلطة لمدة لا تقل عن شهر كامل إلى حين الحصول على نتيجة جيدة.

