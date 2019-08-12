وفاة مصري بـ الكويت بعد سقوطه من مكان مرتفع

لقي مصري مقيم بالكويت مصرعه بعدما سقط من مكان مرتفع في منطقة الصباحية؛ وقد أحيلت جثته إلى الطب الشرعي، وجارٍ التحقيق في ملابسات سقوطه.





ووفقا لصحيفة " الراي " الكويتية، تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا عن سقوط عامل مصري من مكان عال في منطقة الصباحية.





وانتقل رجال أمن الأحمدي وفنيو الطوارئ الطبية، على الفور إلى مكان الحادث، وعند وصولهم تبين أن أحد المارة قام بنقل المصاب إلى مستشفى العدان، ومن ثمّ توجهت الدورية إلى المستشفى لكنهم وجدوا أن الشخص فارق الحياة متأثرًا بإصابته.





وأفاد مصدر أمني بأن القضية تم تسجيلها بسقوط من علو ووفاة ، مشيرا إلى أنه جار التحقيق في ملابسات الواقعة.