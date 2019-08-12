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ضبط بندقية مفككة بحوزة راكب بمطار سوهاج أخفاها أسفل شاشة تليفزيون.. صور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:54 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي
ضبطت جمارك مطار سوهاج الدولى برئاسة عمر احمد سليمان مدير الجمرك، محاولة تهريب بندقية ضعط هواء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر .

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الجزيرة القادمة من الكويت، تم الاشتباه فى الراكب المصرى ح . ك . ف، تم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ، فتلاحظ وجود سلاح مفككك، وبتقتيش الحقائب تبين وجود بندقيه ضغط هواء كاملة ومفككة يمكن تحويلها لخرطوش وعدد191 وحدة رش (طلقه) مخبأة داخل شنطه أسفل شاشة تليفزيون LCD.

قرر يوسف محمد على مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى والعرض على النيابه العامه.
ضبط بندقية مفككة بحوزة راكب بمطار سوهاج أخفاها أسفل شاشة تليفزيون.. صور
ضبط بندقية مفككة بحوزة راكب بمطار سوهاج أخفاها أسفل شاشة تليفزيون.. صور

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