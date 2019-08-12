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عزومات وولائم على لحوم الأضاحي.. عادات متوارثة بين أهالي الوادي..صور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:02 م
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
يحرص العديد من أهالي الوادي الجديد، وخاصة في أيام عيد الأضحي المبارك علي تبادل العزومات والولائم بين الاهل والجيران ، حيث يقوم المواطنون بعمل عزومات علي لحوم الأضاحي، وذلك بعد توزيع ثلث الأضحية علي الفقراء والمساكين.

ويقول منصور الشيخ من أهالي الداخلة، إن أهالي القرية اعتادوا على عمل الولائم والعزومات، وذلك بعد توزيع الأضحية للفقراء والمساكين، حيث يقومون بذبح العجول أو الضأن وكل حسب مقدرته وعمل عزومات في الشوارع للاهالي والجيران .

وأضاف الشيخ، أن هذه العادة تنتشر في القرى والنجوع بشكل كبير عن المدن ، وتظهر هذه العادة في ايام عيد الاضحي المبارك، حيث يترقب معظم الأهالي من البسطاء موسم عيد الأضحى وخاصة هذه الأيام مع ارتفاع أسعار اللحوم.

وتابع فؤاد ابو كعيبه ، من أهالي بلاط، أن العزومات والمودة تزداد بين الناس في عيد الاضحي حيث من المعتاد أن يقوم كبير العائلة بالقرية بعمل عزومه لجميع الأهالي بالقرية بعد ذبح أضحيته ويلتفون حول مائدة الإفطار ويتم توزيع اللحوم الطازجه لهم وسط جو يسوده المحبة والوئام.

وأضاف أن في هذه الايام معظم المواطنين يقوم بتنفيذ سنة الأضحيه وخاصةً في القري والنجوع، حيث تجد كل مواطن يقوم بذبح أضحيته امام منزله، فضلا عن اشتراك مجموعه من المواطنين في أضحيه واحدة .

وأشار إلى أن معظم العائلات بالقري تقوم بعمل العزومات في اول ايام العيد ومنهم من يقوم بعمل وليمته ثاني ايام العيد بالإضافة إلي أن صاحب العزومه يقوم بإرسال وجبات للمواطنين والجيران الي منازلهم.

وأوضح أن اهالي الوادي الجديد يحرصون علي تلك العادة سنويًا في ايام عيد الاضحي المبارك من كل عام لما لها أثر طيب على نفوس المواطنين وتعمل علي نبذ الخلافات والدعوة إلى الحب والتعاون والإخاء والمحبة والترغيب في تنفيذ شعيره من شعائر الله وهي الأضحيه.
عزومات وولائم على لحوم الأضاحي.. عادات متوارثة بين أهالي الوادي..صور
عزومات وولائم على لحوم الأضاحي.. عادات متوارثة بين أهالي الوادي..صور
عزومات وولائم على لحوم الأضاحي.. عادات متوارثة بين أهالي الوادي..صور
عزومات وولائم على لحوم الأضاحي.. عادات متوارثة بين أهالي الوادي..صور
عزومات وولائم على لحوم الأضاحي.. عادات متوارثة بين أهالي الوادي..صور

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