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أمين التنظيم بحزب المؤتمر: تثقيف وتدريب الشباب يتصدر أولوياتنا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:17 م
صدى البلد
أسامة علي
قال أحمد محمود عبد العزيز أمين التنظيم بحزب المؤتمر، إن الشباب هم ثروة أى دولة، وبالنسبة للدولة المصرية فالشباب يمثلون 60% من السكان وهم بمثابة مصدر القوة ومنبع للتجديد، لافتا إلى أن مصر أولت اهتماما بالغا بالشباب وتأهيلهم وذلك تجسد فى عقد مؤتمر وطنى دورى خاص بهم حيث تلتقى القيادة السياسية مع الكوادر الشبابية.

وأضاف عبد العزيز،في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه اتساقا مع رؤية الدولة فى دعم الشباب فإن منهجية حزب المؤتمر اعتمدت منذ نشأته على خبرات القيادات وطاقة الشباب لبناء تنظيم سياسى حديث، لافتا إلى أن تحقيق الانتشار والتواجد يتطلب البحث عن الكوادر الشبابية قادرة على تحقيق تطلعات الدولة المصرية الحديثة بما أنهم الطاقة المحركة للتنمية.

وتابع: على كل الكوادر الشبابية بالدولة أن تكون على قدر كبير من المعرفة بالتحديات التى تواجهها مصر سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى،لافتا إلى أن أول خطوة اتخذها الحزب هى تثقيف وتدريب أعضائه من الشباب ومن ثم النزول للشارع لتثقيف وتوعية باقى المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وأشار عبد العزيز، إلى أن اهتمام الدولة بالشباب لم يقتصر داخل الحدود بل امتد ليشمل الشباب الأفريقى والعالمى من خلال عدد من المنتديات العالمية التى عقدت بمصر خلال الفترة الماضية وكان لها مردود ايجابى كبير ورسخت فكرة أهمية التواصل مع الشباب.

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