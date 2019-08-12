زياش: الوضوح كان شعاري مع أياكس والانتقال لـ بايرن لم يكن هدفا مهما للغاية

أكد حكيم زياش لاعب أياكس الهولندي، نجم كرة القدم المغربي، أنه كان يرغب في مواصلة الانتظار ليتقدم نادي بايرن ميونخ الألماني بعرض للتعاقد معه لكن أياكس مدد تعاقده معه.





وأشار حكيم زياش في مقابلة نشرتها صحيفة "ألجمين داجبلاد" الهولندية اليوم الاثنين إلى أن الوضوح مع أياكس كان شيئا مهما خاصة وأن الانتقال لم يكن هدفا كبيرا بالنسبة له.





وأوضح حكيم زياش لاعب خط وسط أياكس والمنتخب المغربي أنه أراد الانتظار حتى يتقدم بايرن بعرضه ولكنه استجاب في النهاية لرغبة أياكس في تمديد العقد.





وكان أياكس أعلن يوم الجمعة الماضي تمديد عقد زياش حتى 2022 ليقطع بهذا الطريق أمام بايرن الذي كان يعتبر زياش بديلا محتملا للاعب الألماني الدولي المصاب ليروى ساني نجم مانشستر سيتي والذي أصيب مؤخرا خلال مباراة الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) بعدما كان مرشحا للانتقال إلى بايرن.





وقال حكيم زياش "ولكن بالنسبة لي ولأياكس ، كان أمرا جيدا ومهما أن نتحلى بالوضوح".





ولدى سؤاله من قبل الصحيفة الهولندية عما إذا كان بايرن كان من المفترض أن يتخذ خطوات تجاه التعاقد معه ، قال زياش : "بالفعل. أعتقد أن الجميع رأى ما قدمه أياكس في الفترة الماضية وكيف كان دوري مع الفريق. الانتقال لم يكن أمرا مهما للغاية بالنسبة لي".