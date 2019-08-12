زيارة مقابر تنقلب لـ مأتم جديد.. مصرع شخص وإصابة 19 آخرين في طريقهم للمقابر لزيارة قبر طفل ببني سويف.. صور

مصرع شخص وإصابة 19 آخرين في طريقهم للمقابر

العائلة كانت في زيارة لقبر طفل توفي في حادث من 4 شهور

محافظ بني سويف يوجه بتوفير كافة الرعاية للمصابين



لم يكن يعلم أهالي إحدي العائلات ببني سويف أن زيارتهم للمقابر ثاني أيام العيد ستنقلب إلى مأتم وحزن، حيث استقل 20 من عائلة واحدة سيارة ربع نقل وفي طريقهم إلى المقابر لزيارة قبر طفل توفى منذ قرابة 4 شهور وانقبلت بهم السيارة مما أدي إلى مصرع أحدهم في الحال وإصابة 19 منهم 3 في حالة خطرة .



ولقي شاب مصرعه وأصيب 19 آخرون، جميعهم من عائلة واحدة، صباح اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة ربع نقل بكوبري "بهبشين" بطريق "بني سويف - الفيوم" الدائري ، أثناء ذهابهم إلى مقابر الجبل البحري في ثانى أيام عيد الأضحى.



وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير إثر انقلاب سيارة ربع نقل بكوبري "بهبشين" بطريق "بني سويف الفيوم" نتج عنه إصابة عددًا من ركاب السيارة.



وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامي لسيارة ربع نقل، كان يستقلها عددًا من الأهالي، متجهين إلى مقابر القرية بالجبل البحري، ما أدى لانقلابها أعلى كوبري "بهبشين" بطريق "بني سويف الفيوم" الدائري ، ونتج عن الحادث وفاة "محمد ربيع فتحي" 22 سنة، وإصابة 19 آخرين، من ركاب السيارة.



وكان فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور إسلام عساف، دفع بـ5 سيارات إسعاف، نقلت الضحايا إلى مستشفى ناصر العام، وهم: محمد ربيع فتحي 22 سنة، الذي لقي مصرعه عقب وصوله المستشفى.



كما أصيب كل من: عادل فتحي شاكر 49 سنة، وهويدا فتحي شاكر 30 سنة، وعبدالله عادل فتحى 17 سنة، وفارس سعيد توفيق 17 سنة، ومحمد عيد توفيق 5 سنوات، ومحمود كمال عبد العزيز 35 سنة، ودنيا عيد توفيق 12 سنة، وعيد توفيق قرني 32 سنة، باسم نبيل فتحي 11 سنة، ونادية فريد جمعة 12 سنة، ورندا عادل فتحي 23 سنة، وصباح عبد الفتاح سيد 32 سنة، وإسلام فيصل فتحي 18 سنة، ومحمد مرعي نيازي 39 سنة، وبسام فيصل فتحي 15 سنة، ونبيل فتحي شاكر 35 سنة، وربيع فتحي شاكر 45 سنة، ورمضان فيصل فتحي 10 سنوات، وفوزية رمضان بباوي 79 سنة جميعهم يقيمون بقرية بهبشين، التابعة لمركز ناصر، شمال بني سويف.



من ناحيته وجه المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف بتقديم كافة الرعاية الطبية العاجلة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى وتم تحويل 4 حالات إلى مستشفى بني سويف التخصصي لاستكمال العلاج اللازم وهم محمد مرعي نيازي 32 سنة، ناديه فريد جمعه 30 سنة، بسام نبيل فتحي 15سنة، إسلام نبيل فتحي 18 سنة وإيداع 3 حالات بالأقسام الداخلية بمستشفى ناصر العام ونقل جثة إلى مشرحة المستشفى لطاب ويدعى محمد ربيع فتحي ٢٢ سنة، وتم خروج باقي الحالات بعد تحسن حالتهم الصحية وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

