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ديني

الحجاج يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:15 ص
رمي الجمرات
رمي الجمرات
محمد شحتة
يواصل حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات في مشعر منى، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام التشريق، فيما يغادر المتعجلون من الحجاج، الأراضي المقدسة، صباح اليوم، بعد رمي جمرة العقبة الوسطى، والتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

ووجهت وزارة الحج والعمرة السعودية بالالتزام بمواعيد ومسارات وجداول التفويج وبتعليمات المسؤول عنها، حيث أن أغلب الحجاج من المتأخرين يفضلون الانتظار حتى زوال الزحام، فيقضون أوقاتًا أطول عند الجمرات إما للدعاء أو بغرض التقاط الصور، ما قد يعرضهم إلى الخطر أو يعرقل غيرهم في إكمال فريضته.

وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، المعروف بيوم النحر، وهي أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة، يقضيها الحجاج بمشعر منى، وتعرف أيضًا بالأيام المعدودات.

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