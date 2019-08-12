شكاوى قومى المرأة: فتاة 14 عامًا تتعرض للتحرش ووالدها يسأل عن الإجراءات القانونية

أعلن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، عن تلقيه خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك عبر الخط المختصر 15115، ثلاثة شكاوى لسيدات وفتيات تعرضن للتحرش ، بكل من محافظة المنيا ومحافظة القاهرة وأخرى بمحافظة الإسكندرية.



وأوضحت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن الشكوى الخاصة بمحافظة المنيا كانت لأب تعرضت ابنته البالغة من العمر 14 عاما للتحرش وكان يستفسر عن الإجراءات القانونية، وقام المكتب بإفادته بتحرير محضر والتواصل مع وحدة مكافحة العنف بالمديرية بالمحافظة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة.



أما فى محافظة القاهرة، تلقى المكتب اتصالا من سيدة تعرضت للتحرش فى السوق وحررت محضرا وأفادها المكتب بأنه سيتابع معها الإجراءات فى النيابة العامة من خلال محامي متطوع.



وفي فى محافظة الإسكندرية تلقى المكتب اتصالا من سيدة تعرضت للتحرش اللفظى وتم إفادتها بالمشورة القانونية وضرورة تحرير محضر في أقرب قسم شرطة والتواصل مع وحدة مكافحة العنف بالمديرية بالمحافظة.



كما أشارت أمل عبد المنعم، إلى أن المكتب استقبل عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذ أحكام، وتم إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة، كما وردت مجموعة استفسارات متعلقة بنشاط المجلس.



وأكدت أمل عبد المنعم، أن مكتب شكاوى المراة يقدم المساندة الاجتماعية والقانونية والنفسية من خلال محامين متخصصين وأخصائيين اجتماعيين للسيدات والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف في حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية.



ويتلقى مكتب شكاوى المرأة شكاوى التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة عبر الخط المختصر 15115، ويتم المتابعة الدورية مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء ، وقطاع إدارة الأزمات والكوارث به.