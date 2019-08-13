تعرف على أعمال اليوم الثاني من أيام التشريق الثلاثة

يؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام التشريق -ثالث أيام عيد الأضحى-، رمي الجمرات الثلاث بدءًا من وقت صلاة الظهر.



وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجب على الحاج رمي الجمرات بمشعر «منى» في أيام التشريق الثلاثة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.



وأوضح «الجندي» لـ«صدى البلد»، أنه في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة «اليوم الثاني من أيام التشريق» يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كما رماها في اليوم الأول من أيام التشريق، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول؛ اقتداءً بالنبي – صلى الله عليه وسلم -.



وتابع: وبعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من مشعر «منى» جاز له ذلك، ويخرج منها قبل غروب الشمس، ومن تأخر بعد الغروب فيجب عليه بيات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث.



واستطرد: وإذا أراد الحاج الرجوع إلى بلده، فعليه أن يطوف بالكعبة طواف الوداع 7 أشواط، والحائض والنفساء ليس عليهما طواف الوداع.

