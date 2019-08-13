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مفتي الجمهورية: يجوز للضعفاء التوكيل عنهم في رمي الجمرات

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:20 ص
التوكيل في رمي الجمرات
التوكيل في رمي الجمرات
محمد شحتة
أجاز الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لحجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات فى أى وقت، على مدار اليوم، خلال أيام التشريق الثلاثة، ولا يشترط وقت الزوال فقط كما يتشدد البعض، وذلك تيسيرًا عليهم، ومنعًا للزحام والتدافع.

وأباح مفتي الجمهورية، للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام، تركُ المبيت بمنى، مؤكدًا أنه يجوز لهم أيضًا التوكيل عنهم في رمي الجمرات.

ويؤدى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام التشريق -ثالث أيام عيد الأضحى-، رمي الجمرات الثلاث بدءًا من الظهر، وأجاز الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رمي الجمرات في أي وقت نظرًا للازدحام.

ويرمي ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث، اقتداء بسُنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة كل منها بـ7 حصيات، مع التكبير في كل رمية، والتوجه بالدعاء بعد كل جمرة من الجمرات الثلاث.

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