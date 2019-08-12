صحة الشرقية تستقبل 5476 طفلا حديثي الولادة بالمستشفيات خلال 6 أشهر

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان الفترة الأخيرة شهدت أعمال التطوير ورفع كفاءة أقسام الحضانات بمنافذ تقديم الخدمة الصحية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية.



وأضاف وكيل وزراة الصحة بالشرقية انه خلال النصف الأول من العام الحالي تم تشغيل وحدة الحضانات بالأسدية بأبو حماد بقوة ٧ حضانات ، ووحدة الحضانات بغار حراء بالزقازيق بقوة ٦ حضانات ، وإضافة ٢٢ جهاز سباب بمستشفيات "بلبيس - أبو حماد - القرين - الزقازيق العام - القنايات - منيا القمح - مشتول السوق - السعديين) .



وأشار الي انه أدي ذلك إلي استقبال ٥٤٧٦ طفلا حديثي الولادة خلال النصف الأول من هذا العام بأقسام الحضانات بالمستشفيات المختلفة ، بواقع عدد ٣٦٩٧٨ يوم علاج.



واستكمل وكيل وزارة الصحة ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من تطوير الأقسام المختلفة بجميع المستشفيات بالمحافظة والعمل علي توفير سبل الراحة لجميع المرضي وتقديم الخدمة المناسبة لهم.