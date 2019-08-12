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رياضة

ابرز اخبار الكرة التونسية.. عودة ساسى للزمالك وهزيمة النجم الساحلى في أفريقيا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:50 م
ساسى
ساسى
إسراء أشرف
ابرز اخبار الكرة
سلطت صحيفة "الرقمية" التونسية، الضوء على عودة الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، إلى التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الإثنين، عقب وصوله إلى القاهرة، بعد انتهاء إجازته الصيفية.

ويعود ساسي لتدريبات الزمالك اليوم، استعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد العطلة القصيرة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني، عقب مباراة الدوري الأخيرة أمام الأهلي، خاصة أنه لم يحصل على راحة بعد انتهاء مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية مع نسور قرطاج.
ابرز اخبار الكرة
وعلى جانب آخر، أبرزت الصحيفة التونسية، هزيمة النجم الساحلي أمام حافيا كوناكري الغيني، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى موعد لقاء الإياب، حيث ستقام المباراة يوم السبت 24 أغسطس الجاري، بتونس.


ابرز اخبار الكرة
كما أبرزت بعض الصحف هناك، انتقال الدولي التونسي نعيم السليتي، المفاجئ إلى الاتفاق السعودي، لمدة ثلاث مواسم، في صفقة قد كلفت خزينة النادي عشرة ملايين يورو بعد شراء عقده من نادي ديجون الفرنسي.

ومن المقرر أن يصل السليتي، إلى المملكة العربية السعودية، يوم السبت المقبل، للانضمام إلى صفوف الفريق.

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