ابرز اخبار الكرة التونسية.. عودة ساسى للزمالك وهزيمة النجم الساحلى في أفريقيا

سلطت صحيفة "الرقمية" التونسية، الضوء على عودة الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، إلى التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الإثنين، عقب وصوله إلى القاهرة، بعد انتهاء إجازته الصيفية.
ويعود ساسي لتدريبات الزمالك اليوم، استعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد العطلة القصيرة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني، عقب مباراة الدوري الأخيرة أمام الأهلي، خاصة أنه لم يحصل على راحة بعد انتهاء مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية مع نسور قرطاج.
وعلى جانب آخر، أبرزت الصحيفة التونسية، هزيمة النجم الساحلي أمام حافيا كوناكري الغيني، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى موعد لقاء الإياب، حيث ستقام المباراة يوم السبت 24 أغسطس الجاري، بتونس.
ومن المقرر أن يصل السليتي، إلى المملكة العربية السعودية، يوم السبت المقبل، للانضمام إلى صفوف الفريق.