شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة

توافد صباح اليوم الاثنين، المئات من المواطنين إلى منطقة القناطر الخيرية للاحتفال بثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تكثيف أمني من قبل رجال الشرطة.



ورصدت عدسة "صدى البلد" عددًا من أطفال "القناطر الخيرية" وهم يسبحون في مياه نهر النيل، وذلك احتفالا بالعيد وهربا من ارتفاع حرارة الجو، والتي بدأت بالظهور في الفترة الأخيرة.



فيما شهدت منطقة الشلالات والمراسى النيلية بالقناطر إقبالا كثيفا من قبل الشباب لركوب المراكب النيلية والاستمتاع بنهر النيل من ماسبيرو والى القناطر فيما انتشرت قوات الامن وسط الحدائق خاصة فى مناطق الكبارى والحدائق لتامين الزائرين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.