ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:33 م
صدى البلد
رنا اشرف - صلاح مهدى
توافد صباح اليوم الاثنين، المئات من المواطنين إلى منطقة القناطر الخيرية للاحتفال بثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تكثيف أمني من قبل رجال الشرطة.

ورصدت عدسة "صدى البلد" عددًا من أطفال "القناطر الخيرية" وهم يسبحون في مياه نهر النيل، وذلك احتفالا بالعيد وهربا من ارتفاع حرارة الجو، والتي بدأت بالظهور في الفترة الأخيرة.

فيما شهدت منطقة الشلالات والمراسى النيلية بالقناطر إقبالا كثيفا من قبل الشباب لركوب المراكب النيلية والاستمتاع بنهر النيل من ماسبيرو والى القناطر فيما انتشرت قوات الامن وسط الحدائق خاصة فى مناطق الكبارى والحدائق لتامين الزائرين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.
شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة
شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة
شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة
شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة
شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة
شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة
شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة
شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة
شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة
شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة
شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة
شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة
شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة
شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة
شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة
شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشباب يحرصون على ركوب الدراجات والخيول خلال الاحتفال بالعيد فى القناطر.. صور

أول أيام عيد الفطر في القليوبية.. إقبال متوسط على الحدائق والمتنزهات.. الملاهي الشعبية والمراكب النيلية تخطف الشباب.. وعروض فنية بالقناطر.. صور

احتفالا بالعيد .. شاهد أطفال القناطر يسبحون في مياه النيل.. فيديو وصور

ركوب الخيل والجمال والدراجات.. أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في القناطر..صور

ترشيحاتنا

وسط تحذيرات من حرب جوية .. صحيفة بريطانية: تركيا منحت حكومة الوفاق الليبية 3 طائرات إسرائيلية

وسط التوترات المتصاعدة.. بن زايد يصل جدة في زيارة مفاجئة

السويد تهدي منتخب مصر الصدارة بتعادل مع فرنسا في كأس العالم لليد

ستات مريضة.. صبرى فواز يرفض الهجوم على احمد السعدنى

رغم زيادة الرسوم.. محميات البحر الأحمر: إقبال كبير على بيت الدولفين..صور

تفاصيل تكشف سر الزيارة المفاجئة ..الملك سلمان يستقبل بن زايد في جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكلات لحمه العيد .. 10 طرق ترضى جميع الأذواق أبرزها العكاوى وحوواشى الرقاق

شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة

انتقادات حادة لـ رانيا يوسف بعد إطلالة مثيرة للجدل .. صور