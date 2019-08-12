جدع وعنده ذوق.. رسالة احمد ابراهيم زوج انغام لـ ابنه مالك

نشر زوج المطربة انغام الموزع احمد ابراهيم ، صورة تجمعه بابنه "مالك" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وبدأ زوج المطربة انغام رسالته بآية قرآنية، "وهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ".





وكتب زوج المطربة انغام تعليقا " انا مؤمن إن "الغيث" مش شرط يبقى مال في زنقه ولا دواء في مرض أو غيرهم من الابتلاء، احيانا تبقى في عز نجاحك أو عز سترك أو في احسن حال، لكن فرحتك شبه مسروقة بسبب تطفل البشر وذبحك يوميًا "بأقلام" ملاكي ولجان وهمية مهما تحاول تجاهلها في النهاية أنت بشر وبتحس".





وأضاف زوج المطربة انغام "بس عشان إلهى "لطيف خبير"، جعل الغيث يأتي على هيئة "ابن جدع"، ابن "حساس" وعنده ذوق، مجرد يحس انك مضغوط ومداري حزنك ورا ابتسامتك قوام يقويك بحضن صادق "بلا أي مصلحة ومساومة"، ومش محتاج يعرف الناس ولا يعمل نمره لأنه بيحبك ويحبلك السعادة".



