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قوات الإنقاذ النهري بقنا تكثف تواجدها لتأمين احتفالات عيد الأضحى

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:52 م
صدى البلد
يوسف رجب
كثفت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من تواجدها بمناطق المسطحات المائية والتجمعات القريبة من نهر النيل والترع، تحسبًا لأى حالات غرق بين المترددين على المتنزهات العامة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

فيما عززت تواجدها بكورنيش النيل بقنا ونجع حمادى، بقوات إضافية وتمركزات ثابتة، نظرًا لكثافة المترددين عليهم، دون بقية الأماكن، لوجود مراكب نيلية تنظم رحلات قصيرة للمترددين على الكورنيش.

وشهدت منطقة كورنيش قنا جولات مكثفة فى نهر النيل تحسبًا لأى حالات غرق بين المحتفلين بأعياد شم النسيم، فضلا عن متابعة عمل المراكب النيلية وتحذير أصحابها من تجاوز الأعداد المقررة و توعية الركاب بعدم ارتكاب أى مخالفات أثناء استقلال المراكب حرصًا على حياتهم.

كما كثفت أجهزة الأمن بقنا، من تواجدها بمحيط الأماكن العامة والمتنزهات، لتيسير حركة المرور وتأمين احتفالات المواطنين، وفقًا لخطة أمنية تم تنسيقها بالتعاون ما بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.
قوات الإنقاذ النهري بقنا تكثف تواجدها لتأمين احتفالات عيد الأضحى
قوات الإنقاذ النهري بقنا تكثف تواجدها لتأمين احتفالات عيد الأضحى
قوات الإنقاذ النهري بقنا تكثف تواجدها لتأمين احتفالات عيد الأضحى
قوات الإنقاذ النهري بقنا تكثف تواجدها لتأمين احتفالات عيد الأضحى
قوات الإنقاذ النهري بقنا تكثف تواجدها لتأمين احتفالات عيد الأضحى

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