بعد وفاة اثنين به.. برلمانى: شاطئ إدكو أصبح للموت فى العيد ويجب غلقه

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب دائرة ادكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة، أن شاطئ إدكو أصبح شاطئا للموت لما يمثله من خطورة بالغة على المواطنين، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لغلق الشاطئ ومنع استخدامه من قبل المواطنين ومنع السباحة فيه واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع المواطنين من دخول الشاطئ، حفاظا على أرواحهم وحمايتهم، نظرا لكثرة حالات الغرق بهذا الشاطئ.



وقال "زين الدين" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اننى على مدى الأربع سنوات الماضية من عمر البرلمان الحالى وانا أطالب جميع المسئولين بالحكومات السابقة والحكومة الحالية بإيجاد حلول لمنع غرق المواطنين داخل مصيف ادكو ولكن الحياة لمن تنادى وانه على مدى اكثر من 3 سنوات وهو يطالب بإغلاق هذا الشاطئ الذى أطلقت عليه شاطئ الموت.



وتابع النائب محمد عبد الله زين الدين أنه خلال أيام عيد الاضحى حدث أربع حالات غرق منها اثنتان ماتوا والحوادث تتوالى وحالات الغرق في شاطئ الموت ولا يوجد مسئول يتحرك ساكنا للاهتمام بمصيف " الغلابة " فى ادكو حرصا على أرواح شبابنا.



وتساءل " زين الدين " لماذا عدم النظر بعين الاهتمام من قبل المسئول عن هذا المكان كما تساءل هل فى كل كارثة ومصيبة نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل حتى تتحرك الحكومة، مؤكدا أنه لا يوجد أى مسئول تحرك تجاه هذه الكوارث والجرائم.