داليا مصطفى: مرقس عادل مخرج موهوب

قالت الفنانة داليا مصطفى ، ان مرقس عادل مخرج موهوب استطاع أن يثبت نفسه في وقت قصير.



وأضافت في تصريح لصدي البلد : "منذ بداية الجلسات التحضيرية لمسلسل حواديت الشانزليزيه، وأنا وجدت فيه شخص موهوب وذكي أيضا شاهدت له أكثر من عمل في السينما فاعجبت بطريقة تفكيره فهناك أكثر من مخرج استطاعوا أن يقدموا اعمال مميزة في أولي تجاربهم"،



واضافت الفنانة داليا مصطفى ان "سيناريو حواديت الشانزليزيه مكتوب بدقة شديدة فتسلسل الأحداث يجعل المشاهد ينتظر الحلقة بفارغ الصبر فمن المتوقع أن يحقق نجاح جماهيري كبير".



وأضافت: "مؤلفا العمل أيمن سليم ونهى سعيد، تمكنا من كتابة عمل فنى رائع بالرغم من أنها التجربة الأولى لهما، فهم يمتلكان خبرة جيدة".



مسلسل " حواديت الشانزليزيه ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشاركها بطولته إياد نصار ومي سليم، وتدور أحداث المسلسل حول فترة الخمسينيات ممثلة لأطياف كثيرة من الشعب المصري خلال هذه الفترة ويرصد الحياة الاجتماعية المصرية حيث من المقرر أن يعرض خارج الموسم الرمضاني المقبل 2020.