أحمد فلوكس يكشف عن أصعب مشهد في الممر.. فيديو

كشف الفنان أحمد فلوكس عن أصعب مشهد قدمه في فيلم " الممر" والذي تعاون من خلاله مع نخبة كبيرة من النجوم منهم أحمد عز وإياد نصار .



وقال أحمد فلوكس،خلال استضافته بندوة في "صدى البلد" :" إن مشهد استشهادي هو الأصعب وقد احتاج مني مجهودا كبيرا خصوصًا وأن كواليس تصويره صعبة للغاية، فقد كان حولي دبابات ومعدات والتصوير كان في الجبل وكانت درجة الحرارة عالية وطُلب مني تقديم أفضل شيء ممكن والحمد لله نجحت في ذلك من أول مرة ولم نكرر التصوير".



وعبر أحمد فلوكس عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن دوره في فيلم "الممر" والذي عاد من خلاله إلى السينما وشارك في بطولته أحمد عز ونخبة من الفنانين.



وقال أحمد فلوكس، خلال استضافته في ندوة لتكريمه بموقع صدى البلد الإخباري:" أهم شيء بالنسبة لي وصول الفيلم للأطفال والأجيال الجديدة التي لا تعرف شيئًا عن الحروب التي خاضتها مصر والحمد لله الفيلم نجح في الوصول إلى الكبار والأطفال ".



وأضاف فلوكس: "وجدت أكثر من طفل تأثر بشدة من مشهد استشهادي في الفيلم وهذا أسعدني لأنهم عرفوا معنى الاستشهاد والتضحية التي تقدم من أجل بلدنا".



وتجاوزت إيرادات فيلم الممر حاجز الـ 70 مليون جنيه ويشارك في بطولة هذا الفيلم أحمد عز وأحمد فلوكس وإياد نصار ومحمد فراج وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي.

