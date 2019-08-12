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مكياج صادم.. زوجة مصطفى فهمى تنشر صورا جديدة من عيد ميلاده

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:14 م
زوجة مصطفى فهمى
زوجة مصطفى فهمى
رنا عصمت
نشرت زوجة الفنان مصطفى فهمى الإعلامية فاتن موسى، صورًا عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، برفقة زوجها، وبعض الأصدقاء من حفل عيد ميلاده وبصحبة مجموعة من الإعلاميين.

تألقت زوجة الفنان مصطفى فهمى بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا قصيرا مكشوف الصدر، واتسم التصميم باللون الأبيض في الأسود، واستطاعت لفت الأنظار حول إطلالتها الجريئة.

وأكملت زوجة مصطفى فهمى إطلالتها الجريئة، ببعض الإكسسوارات البسيطة، فيما انتعلت حذاء صيفيا باللون الأسود وذا كعب عالٍ.

واعتمدت زوجة مصطفى فهمى على شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على طلاء الشفاه باللون الأحمر.

مكياج صادم.. زوجة مصطفى فهمى تنشر صورا جديدة من عيد ميلاده
مكياج صادم.. زوجة مصطفى فهمى تنشر صورا جديدة من عيد ميلاده
مكياج صادم.. زوجة مصطفى فهمى تنشر صورا جديدة من عيد ميلاده
مكياج صادم.. زوجة مصطفى فهمى تنشر صورا جديدة من عيد ميلاده
مكياج صادم.. زوجة مصطفى فهمى تنشر صورا جديدة من عيد ميلاده
مكياج صادم.. زوجة مصطفى فهمى تنشر صورا جديدة من عيد ميلاده
مكياج صادم.. زوجة مصطفى فهمى تنشر صورا جديدة من عيد ميلاده
مكياج صادم.. زوجة مصطفى فهمى تنشر صورا جديدة من عيد ميلاده

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