وضعوه فى كفن وصلوا عليه.. ضبط إيرانيين بتهمة دفن كلب داخل مسجد

ألقت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، القبض على مرتكبي فعل دفن كلب في أحد مساجد بـ مدينة سنجر بمحافظة جيلان.





وبحسب وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قال قائد منطقة سلمان رشت بالمحافظة، العقيد أحمد نقدبور، إن المتهمين هم امرأة تبلغ من العمر 51 عاما، من سنجر، ورجلان 35 و45 عاما من رشت.





وكان موقع "جيلانستان" قال في وقت سابق إن المرأة وزوجها قاما بخداع مجلس أمناء أحد المساجد في سنجر، وقاما بدفن كلبهما الذي وضعاه في كفن، على أنه طفلهما، وسط مراسم للدفن حضرها مقربين منهما.





فيما قال نقدبور، إن امرأة من سنجر قامت مؤخرا بمساعدة رجلين بدفن كلبها داخل مسجد في مسقط رأس والدها في قرية أمشه.





وأضاف أن أعضاء بمجلس أمناء المسجد تقدموا بشكوى بعدما اكتشفوا أن المرأة قامت بخداعهم، وأن المدفون كان كلبا وليس طفلا، ما اعتروه إهانة للمقدسات.





ويقول بعض السكان المحليين إن القائمين على المسجد، قد أخرجوا الكلب من المسجد بعد دفنه بحوالي 6 ساعات.