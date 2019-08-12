كوستا: سأبدأ من الصفر وعانيت كثيرا بسبب الإصابات

أكد البرازيلي دوجلاس كوستا، جناح يوفنتوس، أنه يرغب في إثبات أهميته بالفريق في الفترة المقبلة، نظرا للإصابات المتعددة التي عانى منها.





وقال كوستا في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت"، " سأبدأ من الصفر مع الرغبة في إثبات نفسي وأهميتي، لأن الإصابات منعتني العام الماضي من ذلك".





وأضاف كوستا "عانينا كثيرا فى الموسم الماضي وكان مضطربا بالنسبة لي لأسباب مختلفة، لكنني أبدأ مجددا وأشعر بأنه سيكون موسما مختلفا".





وتابع كوستا "في التدريبات ألتزم بتقديم أقصى ما لدي، وكذلك خارج الملعب، إنها نقطة تحول في مسيرتي المهنية".





وواصل كوستا "بدأت الصيف مع سلسلة طويلة من جلسات العلاج الطبيعي والتدريبات الخاصة لحل مشاكلي واستعادة كامل لياقتي البدنية".





واختتم كوستا "ان هذا الموسم يبكون مختلف، وأعتقد أن علاقتي بيوفنتوس لديها كل المقومات لتحقيق نجاحات كبيرة".