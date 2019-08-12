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رياضة

بعد التأهل لدور الـ 16 لكأس العالم .. جولة حرة لمنتخب مصر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:35 م
منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام
قرر مجدي أبو المجد المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2000 منح اللاعبين راحة عقب تناول وجبة الغداء، وذلك لتحقيق الفوز علي منافسه المجر بنتيجة 31 - 24 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ختام الدور الأول من بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد التي تستضيفها مقدونيا فى الفترة من 6 إلى 18 أغسطس.

وتأهل منتخب مصر للناشئين بهذه النتيجة إلى دور الـ 16 من البطولة العالمية.

ونجح منتخب مصر في الفوز على السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 /28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئين اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا أول أمس السبت 47 /20.

وتألق منتخب مصر فى اللقاءات بالسيطرة على ألقاب الأفضل، حيث حصل اللاعب أحمد هشام على هذا اللقب أمام السويد ، بينما نجح مهاب سعيد فى تحقيق هذا اللقب أمام تايوان قبل أن يخطفه عمر لطفى أمام كندا.

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