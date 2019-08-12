إيكاردي يقترب من الانضمام لصفوف يوفنتوس

فشل ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان والأرجنتين ، في إيجاد حل للرحيل عن النيراتزوري، بعدما خرج من حسابات الفريق للموسم المقبل.



ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إيكاردي ما يزال يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس، لكن إدارة الانتر ترفض بيع أي لاعب لمنافسه داخل الدوري الايطالي .



وأشار إلى أنه رغم ذلك، إلا أن إنتر قد يهتم بالأمر في حال بلوغ قيمة العرض 80 مليون يورو، وليس أقل من ذلك.



واختتمت الصحيفة ، في الوقت نفسه أن رغبة إنتر الكبرى تتمثل في بيع عقد اللاعب الأرجنتيني إلى روما أو نابولي، اللذين طلبا اللاعب، إذ عرض الأول 40 مليون يورو بالإضافة لدجيكو، فيما عرض النادي الجنوبي شراء عقد إيكاردي مقابل 60 مليون يورو.

