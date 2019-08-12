المصريون يحتفلون بعيد الأضحى المبارك وصوم السيدة العذراء.. صفحات التواصل الاجتماعي شاهدة على محبة المصريين.. البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف بالعيد

البابا تواضروس للرئيس السيسي: أتقدم لسيادتكم ولجميع إخوتنا المسلمين بالتهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى

البابا تواضروس لرئيس الوزراء: نطلب من الله أن يوفق جهودكم المخلصة لدفع عجلة التنمية والإنتاج

بطريرك الكاثوليك: ندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ جموع الشعب المصري وقيادات الدولة بعيد الأضحى المبارك



احتفلت مصر والأمة العربية أمس بعيد الأضحى المبارك.. الاحتفالات والتهنئة لم تقتصر فقط على المسلمين وحدهم، وإنما في مشهد معتاد منذ مئات السنين تبادل شركاء الوطن من المسلمين والمسيحيين التهنئة مرة بعيد الأضحى وأخرى بصوم السيدة العذراء مريم.



ازدحمت صفحات التواصل الاجتماعي بالمشاركات والتهاني والصور والكلمات الطيبة، في أجواء ممتلئة بالود والمحبة الصادقة، التى تجمع وتوحد المصريين في مختلف المناسبات، حتى أن البعض يؤكد أن هذه الأعياد فرصة لإظهار المشاعر الحقيقية التى تسكن قلوب المصريين.



وعلى المستوى الرسمي للكنيسة، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وجاء في نص التهنئة: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يسرني بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، أن أتقدم لسيادتكم ولجميع إخوتنا أحبائنا المسلمين بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".



وتابع: "مصلون إلى الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة وأن يمدكم بالعون ويبارك جهودكم الحثيثة للنهوض بمصرنا الغالية، ولتستكملوا مسيرتكم الوطنية المخلصة فى بناء مصر الحديثة واستعادة دور مصر الرائد في المنطقة والعالم، بما يحقق آمال وطموحات المصريين، من أمن واستقرار وتقدم ورخاء، دمتم محروسين بعناية الله وحفظه".



وقبلها توجه البابا تواضروس إلى مشيخة الأزهر لتقديم التهنئة لفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى، في مشهد يؤكد روح المحبة التى تجمع المصريين.



كما هنأ البابا تواضروس الثاني، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر دوام التقدم نحو مستقبل مشرق.



وجاء في نص التهنئة: "الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يطيب لي بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، أن أهنئ سيادتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك،طالبين من الله أن يوفق جهودكم المخلصة لدفع عجلة التنمية والإنتاج، لبناء مستقبل مشرق، يليق بمصرنا الغالية".



كذلك بعث البابا تواضروس بتهنئة مماثلة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، جاء فيها: "السيد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية يسعدنى أن أهنئ سيادتكم وأعضاء مجلسكم الموقر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن يوفق جهودكم المخلصة في إنجاز كل تطلعات الشعب المصري على المستوى النيابي والتشريعي، بما يدعم دفع عجلة التنمية ويحقق لكل أطياف الشعب التقدم والرخاء واللحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا العزيز".



غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر قدم أيضا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وجاء في نص البرقية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك".



واستطرد البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق:" ندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".



رئيس الطائفة الإنجيلية أيضا الدكتور القس إندريه زكي قدم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري وقيادت الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وكبار رجال الدولة والمحافظين بعيد الأضحى المبارك.



المؤكد أن محبة المصريين وترابطهم لا تظهر في الأعياد فقط ولكن تاتى الأعياد لتكون مناسبة تظهر فيها المشاعر الطيبة والتى تؤكدها المواقف النبيلة بين أبناء الشعب المصري لا عن طريق الكلمات فقط ولكن بالعمل معا من أجل سلام واستقرار وبناء بلادنا المحبوبة مصر.

