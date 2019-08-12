عضو المجلس يشكو الترسانة لـ اتحاد الكرة.. ويطالب بـ 350 ألف جنيه

تقدم محمد سالم عضو مجلس إدارة نادي الترسانة بشكوى لاتحاد الكرة بعد فسخ التعاقد مع نجل أخيه الذي تم التعاقد معه منذ أشهر لينضم للفريق الأول بالشواكيش .



وتم التعاقد بين اللاعب وطارق سعيد المشرف علي الكرة قبل مجيء علاء ميهوب المدير الفني للفريق حاليا والذي رفض تواجد اللاعب في صفوف الفريق بعد خوضه مباراة ودية وعدة تدريبات ولم يوفق بها .



وكان التعاقد بين اللاعب والمشرف علي الكرة بقيمة 350 ألف جنيه وتم توثيق العقد في اتحاد الكرة ولكن قيد اللاعب في قائمة الفريق كان مرهونا بالمدير الفني في ذلك الوقت .



وطالب عضو مجلس الادارة اتحاد الكرة بأخذ ما تبقى من العقد المبرم بين الطرفين .



جدير بالذكر أن طارق سعيد رئيس النادي والمشرف علي الكرة قرر إبعاد محمد سالم عن قطاع الناشئين بعد أزمة قيد ابن أخيه الفترة الماضية .