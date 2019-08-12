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أخبار العالم

بريطانيا تطالب إيران بالتوقف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:07 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
أ ش أ
طالب المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون، إيران بالتوقف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني سيبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون - الذي يزور بريطانيا حاليا - مجموعة من القضايا الأمنية من بينها إيران.

وكان بولتون، قد وصل إلى (لندن) أمس /الأحد / لإجراء محادثات مع المسؤولين البريطانيين ، يتوقع أن يطلب خلالها تشديد موقف لندن تجاه إيران.

يذكر أن بريطانيا تدعم الاتحاد الأوروبي في التمسك بالاتفاق النووي مع ( طهران ) ، لكن حادث احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق "هرمز " شكل ضغطا على (لندن ) للنظر في اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه إيران.

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