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فيديوجراف| الربيع الصيني.. ماذا يحدث الآن في هونج كونج؟

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:58 م
صدى البلد
إمام رمضان
يشارك الآلاف من المواطنين في تظاهرات ضد الحكومة في العاصمة الصينية هونج كونج، وذلك منذ أيام، تحولت في بعض الأحيان إلى أحداث عنف قوية، مواجهات بين المتظاهرين والشرطة.

وفي تطور لتلك الأحداث ألغى مطار هونج كونج، اليوم الاثنين، جميع الرحلات الجوية على خلفية تجمع محتجين في محطته الرئيسية.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قالت الشرطة إن عدد المشاركين فيها وصل إلى 5 آلاف شخص.

ويمكنكم التعرف على المزيد من التفاصيل واللقطات عن التظاهرات والاحتجاجات وما سمى بالربيع الصيني من خلال الفيديو.

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