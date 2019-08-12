شباب مصر الواعد سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة.. الدولة تولى اهتماما كبيرا بشبابها.. ومؤتمرات الشباب منصة حوارية مفتوحة.. والسيسى: عازمون على الاستمرار فى دعمهم وإعدادهم

اليوم العالمي للشباب:

- ملف الشباب على رأس أولويات الدولة فى عهد الرئيس السيسى

- الجميع يسعى للمشاركة فى مؤتمرات الشباب بكل جدية

- إطلاق العديد من المشروعات والبرامج التي تستهدف الشباب في مختلف المجالات

- إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

- بنك المعرفة يعتبر أكبر مكتبة أرشيفية وأكاديمية مصرية عبر الإنترنت



تولى الدولة، اهتماما كبيرا للشباب من خلال برامج تأهيلية ومراكز لإعدادهم لقيادتها والنهوض بمستقبلها، فضلا عن دعمها الدائم لهم من خلال مؤتمرات الشباب التي تعقد شهريا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبرز الشباب الواعد والطموح.



ويحتفل العالم باليوم العالمى للشباب، وفى هذا الإطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحية إلى شباب مصر على ما يبذلونه يومًا بعد يوم من أجل تحقيق مستقبل أفضل للدولة المصرية، مؤكدا دعم الدولة الدائم لشبابها وإعدادهم بالشكل الذي يليق بالدولة.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال في رسالة دونها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، قائلا: "فى اليوم العالمى للشباب .. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يومًا بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلًا أفضل لمصرنا العزيزة".











الأمم المتحدة

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمى للشباب فى عام 1998 ، بوصفه يوما رسميا لشباب العالم ، حيث يكون شعاره هذا العام غتاحة التعليم للجميع وتيسيره امام الشباب .



ويسلط فى اليوم الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة تجاه الشباب وجهود الشباب أنفسهم وتأسيسا على الهدف الرابع من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الذى ينص على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع .





اهتمام الدولة

ومن منطلق اهتمام الدولة بالشباب عقدت مؤتمرات الشباب التى أصبحت منصة حوارية مفتوحة، ويسعى الجميع للمشاركة فيها بكل جدية، خاصة الشباب الذي لم يكن يجد من يستمع لصوته قبل تنظيم تلك المؤتمرات.



ومر الشباب المصري بالعديد من التحديات، والتي تمثلت في عدم تمكينهم علي الأصعدة الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى عدم وجود تواصل فعال بين الشباب والمسئولين الحكوميين في الدولة، وبرزت هذه التحديات على السطح بشكل أوضح بعد ثورة يناير 2011، ومع تولي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، جاء ملف الشباب على رأس أولويات الدولة.



رسالة الرئيس للشباب



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة للشباب خلال فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى السابع للشباب الذى عقد فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 30 و31 يوليو الماضى جاء نصها كالتالى : ""حجم العمل والإنجاز إللي بيتم في الدولة والظروف اللي إحنا كنا فيها، كعدد سنين عمل، إنجاز غير مسبوق، ومش بقوله علشان أنا موجود هنا، لا والله، لكن المطلوب ضخم جدا، إلي عمل ده بردوا مش أنا ومش الحكومة بس، ده بينا كلنا، الحكومة والموظفين، أيوه الدولة الناس، الناس هي اللي بتشتغل".



واضاف الرئيس قائلا: "عايز أقولكم كل ما تلاقو نفسكم بتشتكوا أو مش عجبكم حاجة اشتغلوا أكتر، كل أما تتضايقوا اشتغلوا أكتر، كل أما حد يطول لسانه عليكم متردوش عليه، اشتغلوا أكتر، أما حد يتآمر عليكم مضيعوش وقت معاه، ضيعوا وقت مع العمل والجهد، أنا عايزكم جنب مني".









مؤتمرات الشباب



وكانت البداية مع إطلاق عام 2016 عاما للشباب المصري، حيث ضم هذا العام إطلاق العديد من المشروعات والبرامج التي تستهدف الشباب في مختلف المجالات، ومنها على مستوى التأهيل والتدريب إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسئولية السياسية والمجتمعية والإدارية في الدولة، بالإضافة إلى بنك المعرفة المصرى، والذي تم إنشاؤه إيمانا من الدولة المصرية بأهمية التعليم، ويعتبر بنك المعرفة بمثابة أكبر مكتبة أرشيفية وأكاديمية مصرية عبر الإنترنت تتيح الوصول إلى مصادر وموارد وأدوات تعليمية للقراء والباحثين، هذا بالإضافة إلى المبادرات الاقتصادية مثل مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال ضخ نحو 200 مليار چنيه مصري في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك، فضلا عن توفير التدريب اللازم للشباب من أجل رفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات وبالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأيضا تخصيص للشباب نسبة من مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي يعتبر واحدا من أهم المشروعات التي تم إطلاقها، ويهدف إلي تكوين مجمعات عمرانية زراعية متكاملة وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، فضلا عن سد الفجوة الغذائية وتحقيق حلم الريف المصري الجديد الذي يحقق التنمية المستدامة، ثم جاءت فكرة استحداث مؤتمرات الشباب، والتي تهدف إلى فتح باب الحوار مع الشباب وإطلاق منصة مفتوحة للحوار والتعبير عن الآراء، وتحت شعار "أبدع.. انطلق"، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ ٢٠١٦، ليصبح ملتقى للحوار المباشر بين الدولة ومؤسساتنا المختلفة والشباب المصري الواعد الذي يأمل في مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء لبحث مختلف التحديات التي تواجه الوطن وطرح رؤى الشباب نحو مواجهتها.



وفي إطار حرص رئيس الجمهورية على الاستماع لآراء الشباب، جاءت فكرة المؤتمرات تحت شعار "أبدع.. انطلق" لتؤكد تبني الدولة لفكر جديد متمثل في إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آمالهم ومتطلباتهم، مما مثل حالة فريدة لم تشهدها مصر من قبل، حالة تعبر عن المواجهة والشفافية بين الشباب والدولة، ومشاركة مجموعة كبيرة من الشباب من مختلف الفئات والتخصصات والمحافظات، فتحولت هذه المؤتمرات الي مصنع للطاقة الإيجابية والتفاؤل بصورة عامة وفي المحافظات التي عقدت فيها بصورة خاصة.



ولعل أصداء نجاح المؤتمر لم تقتصر على الجانب المحلي فقط، فقد أبدى عدد من رؤساء الدول إعجابهم بفكرة المؤتمر وحرصوا على التعرف على التجربة المصرية فيما يتعلق بالمؤتمرات الوطنية للشباب وتطبيقها في بلدانهم.



وتم إطلاق فكرة المؤتمرات الشبابية بداية من إطلاق المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ بداية من ٢٧:٢٥ أكتوبر ٢٠١٦، ثم توالت نسخ مؤتمرات الشباب، واستحدثت فكرة المؤتمرات الشبابية ليتم إطلاق المؤتمرات الدورية الشبابية، فكان إطلاق المؤتمر الوطني الأول للشباب في القاهرة بفندق الماسة ديسمبر 2016، وكانت النسخة الثانية من المؤتمر في أسوان، وذلك في 27 يناير من عام 2017، والمؤتمر الثالث بالإسماعيلية في الفترة من 27:25 أبريل 2017 بالتزامن مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء، في حين انعقد المؤتمر الدورى الرابع للشباب بمكتبة الإسكندرية علي مدار يومي 24-25 يوليو 2017، وعقد المؤتمر الدورى الخامس للشباب في القاهرة بفندق الماسة في 16 مايو من عام 2018، أما المؤتمر الوطني الدورى السادس للشباب فقد عقد في جامعة القاهرة على مدار يومي 28-29 يوليو 2018، ثم جاء المؤتمر الوطنى الدورى السابع للشباب الذى عقد يومى 30 و31 يوليو الماضى بالعاصمة الإدارية الجديدة .



وشهدت فعاليات المؤتمر الاخير عقد جلسة بعنوان " نموذج محاكاة الدولة المصرية " و" تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة APLP، وعقد المؤتمر الاول لمبادرة حياة كريمة ، وجلسة " اسأل الرئيس " وهى أحد الجلسات الرئيسية فى مؤتمرات الشباب ، ثم الجلسة الختامية التى شهدت توصيات المؤتمر .



ومن التوصيات التى خرج بها المؤتمر كالتالى : تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة من خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي والأحزاب والسياسيين والباحثين والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم الحكومة ومؤسسات الدولة في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني.



وتشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى على أن تبدأ بالعمل تحت إشراف الحكومة والوزارات المعنية.



وقيام الحكومة بتبني العمل على المشروع الحضاري لمنطقة رأس التين المقدم من الشباب والتأكيد على أهمية قيام المطورين العقاريين بتنفيذ هذا المشروع.



كما تم تكليف الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة المحاكاة ورفع تقرير بها خلال 15 يومًا من تاريخه ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الشباب القادم.



وإطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر حياة كريمة، وتحقيق التكامل بينه وبين الإستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر ومن خلال النموذج المقدم من الشباب القائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني.



وتكليف مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من وضع تصور قانوني المحليات ومجلس الشيوخ، للتقدم بهما لمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم والبدء الفوري في تأهيل الشباب على العمل المحلي والسياسي لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب المصري.



وتكليف شباب نموذج محاكاة الدولة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتنفيذ إستراتيجية التسويق الحكومي.



وتكليف الحكومة بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يشمل مركز تدريب للشباب العربي والأفريقي بالتوسع في تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة.



وتكليف رئاسة الوزراء وأجهزة الدولة بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على أن يبدأ بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد.



مؤشرات الشباب



من أهم مؤشرات الشباب طبقا لتقديرات السكان عام 2019 ، اوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء ان عدد الشباب فى الفئة العمرية " 29:18 سنة بلغ 20.2 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالى السكان "50.6% ذكور و49.4 إناث " ، وطبقا لبيانات النشرة السنوية للتعليم العالى عام 2017-2018 فبلغ إجمالى عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى حوالى 3 ملايين طالب ، منهم 132104 طالبا مقيدا بالمعاهد الفنية فوق المتوسط حكومية / خاصة .



وبلغت نسبة المقيدين فى الكليات النظرية الحكومية والأزهر 77.9% من إجمالى المقيدين مقابل 22.1% فى الكليات العملية، وبلغت نسبة المقيدين فى الكليات النظرية بالجامعات الخاصة 25.6% مقابل 74.4% فى الكليات العملية ، وبلغ متوسط عجج الطلاب بكل عضو هيئة تدريس ومعاونيهم 23 طالبا فى الجامعات الحكومية والأزهر مقابل 17 طالبا فى الجامعات الخاصة .



وبلغ اجمالى عدد خريجى الجامعات الخكومية والخاصة 389859 خريجا منهم 367549 خريجا من الجامعات الحكومية بنسبة 94.3% وعدد 22310 خريجين من الجامعات الخاصة بنسبة 5.7%.