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توزيع أكثر من 250 ألف عبوة ماء مبردة على حجاج بيت الله الحرام

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:26 م
توزيع أكثر من 250
توزيع أكثر من 250 ألف عبوة ماء مبردة على حجاج بيت الله
محمد شحتة
وزعت الجمعية الخيرية بمديرية "غيث" أكثر من 250 ألف عبوة ماء مبردة على حجاج بيت الله الحرام ضمن مشروعها "سقيا غيث لضيوف الرحمن", في سبيل المساهمة الفاعلة في خدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1440هـ, تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

ويهدف المشروع إلى سقي حجاج بيت الله الحرام, والمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال في سقيا الماء البارد عليهم في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة, حيث شملت التوزيع أكثر موقع في مشعري عرفات ومزدلفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة, تخفيفًا عليهم من حرارة الشمس وارواء الظمأ, بمشاركة طاقم مدرب وفق أعلى معايير الالتزام والأهلية, حيث يستمر التوزيع إلى نهاية الشهر الجاري.

يُذكر أن جمعية غيث الخيرية تقدم العديد من البرامج والمشاريع لخدمة ضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك الحج خلال هذا العام من قارات العالم .

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