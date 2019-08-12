إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة سقط السقف عليهم أثناء تعليق الأضحية بالدقهلية

أصيب 8 أشخاص بينهم 5 أطفال في احدى قرى السنبلاوين من أسرة واحدة سقط عليهم سقف معروش بالخشب أثناء تعليق أضحية العيد بالسقف.



تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، بسقوط سقف معروش بالخشب والسدة بمنزل المواطن أحمد السيد عيد بقرية " كفر الروك" التابعه للمركز وذلك أثناء تعليق لحوم الأضحية مما تسبب في وجود إصابات بينهم حالة خطيرة.



وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين انهيار السقف أثناء تعليق الأضحية وتصادف وجود عدد كبير من أفراد العائلة داخل الغرفة مما جعلهم يتعرضون للإصابة فيما أكد شهود العيان أنه بعد الانتهاء من ذبح وسلخ الأضحية، ووضع خطاف في سقف الغرفة لتعليق الأضحية لتقطعيها انهار بها السقف علي الموجودين بداخل الغرفة.



فيما تم نقل المصابين الى مستشفى السنبلاوين المركزي وهم: بسنت محمد علي، 14 عاما ونرمين محمد أحمد، 14 عاما وعلاء علي إبراهيم، 54 عاما ومحمد أحمد علي، 40 عاما ووائل إبراهيم مصطفي، 45 عاما وبهاء هشام علاء، 13 عاما، وأحمد محمد أحمد، 15، عاما وتم عمل الإسعافات الطبية للمصابين، وعمل الإشعات والفحوصات اللازمة لهم جميعا حجزهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، وحالتهم مستقرة فيما تم نقل زينب محمد أحمد، 14 عاما لمستشفى الطوارئ لخطورة حالتها.



وأخطرت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات الفنية والهندسية اللازمة تجاه السقف المنهار.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.