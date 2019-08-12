ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية : نقل ما يزيد على 3 آلاف طن قمامة إلى مصانع التدوير خلال عيد الأضحى

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:46 م
صدى البلد
أحمد على
أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بجميع الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية والعمل على رفع القمامة من الشوارع أولًا بأول من خلال الثلاث ورديات عمل على مدار اليوم الكامل .

ففي هذا الإطار؛ قامت الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بنقل ما يزيد على 3 ألاف طن قمامة وناتج مخلفات المجازر تضمنت (346 طنا في مركز طنطا – 252 طنا في حي أول طنطا – 403 أطنان في حي ثان طنطا – 150 طنا في مركز المحلة – 100 طن في حي أول المحلة – 280 طنا في حي ثان المحلة – 180 طنا في مركز بسيون – 250 طنا في مركز السنطة – 420 طنا في مركز سمنود – 400 طن في مركز زفتي – 230 طنا في قطور - 280 طنا في مركز كفر الزيات ) .

من جانبه؛ أكد محافظ الغربية على استمرار تكثيف حملات النظافة اليومية للحفاظ على نظافة الشوارع بصفة دائمة.

ولاقت تلك الحملات قبول واستحسان أبناء الشارع الغرباوي الذين حرصوا على الذهاب الى الحدائق والمنتزهات العامة .
محافظ الغربية : نقل ما يزيد على 3 آلاف طن قمامة إلى مصانع التدوير خلال عيد الأضحى
محافظ الغربية : نقل ما يزيد على 3 آلاف طن قمامة إلى مصانع التدوير خلال عيد الأضحى
محافظ الغربية : نقل ما يزيد على 3 آلاف طن قمامة إلى مصانع التدوير خلال عيد الأضحى
محافظ الغربية : نقل ما يزيد على 3 آلاف طن قمامة إلى مصانع التدوير خلال عيد الأضحى
محافظ الغربية : نقل ما يزيد على 3 آلاف طن قمامة إلى مصانع التدوير خلال عيد الأضحى

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كأس الأمم الأفريقية 2019 .. شاشات عرض في 16 ساحة بالغربية

حملات النظافة.. رفع 350 طن قمامة بطنطا إلى مصنع التدوير بدفرة

محافظ الغربية: 195 مليون جنيه لتشغيل المرحلة الأولى من منظومة القمامة

شن حملات تموينية مكثفة قبل حلول عيد الأضحى في الغربية

ترشيحاتنا

وسط تحذيرات من حرب جوية .. صحيفة بريطانية: تركيا منحت حكومة الوفاق الليبية 3 طائرات إسرائيلية

مصر في الصدارة مؤقتا.. تعرف على ترتيب مجموعة المنتخب في كأس العالم لليد

اسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019

ضاحى خلفان يشن هجوما على حكومة هادى.. ويؤكد: الإمارات ليست في اليمن من أجل الشرعية

لاسارتى يطالب لاعبى الأهلى برد الاعتبار أمام بيراميدز فى كأس مصر

يواصل نجاحه.. الكنز 2 يتخطى 2.5 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكلات لحمه العيد .. 10 طرق ترضى جميع الأذواق أبرزها العكاوى وحوواشى الرقاق

شاهد .. أطفال القناطر يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة

انتقادات حادة لـ رانيا يوسف بعد إطلالة مثيرة للجدل .. صور