محافظ الغربية : نقل ما يزيد على 3 آلاف طن قمامة إلى مصانع التدوير خلال عيد الأضحى

أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بجميع الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية والعمل على رفع القمامة من الشوارع أولًا بأول من خلال الثلاث ورديات عمل على مدار اليوم الكامل .



ففي هذا الإطار؛ قامت الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بنقل ما يزيد على 3 ألاف طن قمامة وناتج مخلفات المجازر تضمنت (346 طنا في مركز طنطا – 252 طنا في حي أول طنطا – 403 أطنان في حي ثان طنطا – 150 طنا في مركز المحلة – 100 طن في حي أول المحلة – 280 طنا في حي ثان المحلة – 180 طنا في مركز بسيون – 250 طنا في مركز السنطة – 420 طنا في مركز سمنود – 400 طن في مركز زفتي – 230 طنا في قطور - 280 طنا في مركز كفر الزيات ) .



من جانبه؛ أكد محافظ الغربية على استمرار تكثيف حملات النظافة اليومية للحفاظ على نظافة الشوارع بصفة دائمة.



ولاقت تلك الحملات قبول واستحسان أبناء الشارع الغرباوي الذين حرصوا على الذهاب الى الحدائق والمنتزهات العامة .