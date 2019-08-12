طبيب ينصح بالتعرض 20 دقيقة للشمس لاكتساب فيتامين د.. فيديو

قال الدكتور سامح القدرة ، استشاري طب الأسرة ، إن كل 10 أشخاص يوجد 8 منهم لديهم نقص في فيتامين " د " ، لافتا إلى أن المصدر الرئيسي لفيتامين " د " هو أشعة الشمس " الأشعة فوق البنفسجية " .



وأشار الدكتور سامح القدرة ، خلال لقائه ببرنامج " صباح العربية " ، المذاع عبر فضائية " العربية " ، اليوم الإثنين ،إلى أن أفضل وقت للحصول على فيتامين "د" هو بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر ، منوها إلى أنه يجب الجلوس تحت أشعة الشمس مدة 20 دقيقة على الأقل للحصول على فيتامين "د".



وتابع أن فيتامين " د" يلعب دور رئيسي في كل أنظمة الجسم ، مضيفا أن المساحة المطلوبة للحصول على فيتامين " د " هي أى مساحة من الجسم تعادل الوجه والكفين .



وأضاف أنه يمكن للفرد أن يزيد من فيتامين " د " في الجسم من خلال تناول الأسماك الدهنية كالسلمون

