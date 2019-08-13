فيديو جراف | قبل وقوع الكارثة.. تحذيرات من تناول الأطفال لـ العنب

يحرص الجميع على تقديم الفواكه كجزء أساسي من المواد الغذائية التي يتناولها الأطفال، وذلك لما تحتويه من فوائد عديدة، ولكن بالرغم من تلك الفوائد التي يحصل عليها الأطفال بسهولة من خلال حبهم للفواكه، إلا أن هناك مخاطر أيضًا.





حذرت لورا لو تشامبرز، ربة المنزل، التي قامت بنشر فيديو لواقعة حدثت لابنتها البالغة من العمر 4 سنوات بعد تناولها فاكهة العنب، الآباء والأمهات، من تقديم العنب لأطفالهم كما هو سليم، أو تركهم لتناوله وحدهم، بسبب كارثة كادت أن تودى بحياة ابنتها.





ومرت تشامبرز بكابوس مرير عندما قدمت طبقا من العنب إلى ابنتها أوليفيا، وتركتها مع باقى أشقائها وانشغلت في تنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية، ولكنها تفاجأت بأن نجلتها تختنق لذا هرعت إليها مسرعة.



