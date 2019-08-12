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اقتصاد

وول ستريت تفتح منخفضة مع إثارة الحرب التجارية لمخاوف من حدوث ركود

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:59 م
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
رويترز
فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الاثنين، مدفوعة بتراجع القطاع المالي، إذ عزف المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر بفعل مخاوف من أن حرب تجارية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين قد تجبر الاقتصاد العالمي على الركود.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 117.53 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 26169.91 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.58 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 2907.07 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 51.65 نقطة أو 0.65 بالمئة إلى 7907.49 نقطة.

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