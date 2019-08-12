"دولة النحل.. تجليات ربانية" جديد دار الصحفي للنشر

طرحت دار الصحفي للنشر والتوزيع حديثا كتابا تحت عنوان (دولة النحل.. تجليات ربانية) للكاتب الدكتور محمد نجيب البسيونى.



وقال الكاتب على غلاف الكتاب "ما هي أسباب تواجد المملكة النحلية منذ بداية الخليقة وحتى آخر الزمان، بينما اختفت الممالك الأرضية على الرغم من قوتها المادية والبشرية وتوافر كل عوامل القوة والبقاء، وذلك لأن أبناء المملكة فطنوا بأن القوة والعزة والمهابة والاستمرار في اتباع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)، بينما ابتعدت الممالك الأرضية عن المنهج الإلهي وسنة الرسول فكانت إلى الفناء والزوال والنسيان".



وأضاف أن أبناء مملكة النحل فطنوا أيضا إلى أن سلامة المجتمع النحلي وقوة بنيانه وتماسكه مرتبطتان بقوة وسلامة أفراده وأعدادهم.. موضحا أنه ومن هنا كانت عناية المملكة وفقًا للإسلام الحنيف والسنة الشريفة بتربية وتنشئة صغار النحل اجتماعيًا وسلوكيًا، حتى إذا تربوا وتكونوا وأصبحوا يتقلبون على مختلف الأعمال بالمملكة أعطوا الصورة الصادقة للفرد القوى الانضباطي المتزن الوسطى العاقل الحكيم.