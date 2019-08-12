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رياضة

هكذا سيجعل الوداد المغربي جماهير فريقه تنسى رحيل أوناجم للزمالك

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:51 م
أوناجم
أوناجم
إسراء أشرف
يخطط نادي الوداد المغربي، لجعل جماهير فريقه، تنسى رحيل لاعبهم السابق محمد أوناجم، الذي انتقل إلى صفوف الزمالك، هذا الصيف.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن التسريبات القادمة من تدريبات الوداد، تتحدث عن لاعب مميز يدعى هيثم البهجة، سيعوض رحيل محمد أوناجم عن الفريق.

وبحسب مصادر الصحيفة المغربية، فإن هيثم البهجة يتمتع بمهارة كبيرة وبحس تهديفي عالي، كما أن لياقته البدنية أفضل من أوناجم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا اللاعب، يحتاج فقط للمشاركة في المباريات، والحصول على جرعة ثقة، لكي يثبت وجوده في الفريق، ويكون له دورً كبيرًا وفعالًا مع الوداد.

وانضم البهجة إلى صفوف الوداد، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادما من الشباب السالمي، لمدة 4 سنوات.
هكذا سيجعل الوداد المغربي جماهير فريقه تنسى رحيل أوناجم للزمالك

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